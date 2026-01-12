Παύλος Μαρινάκης: Περίεργη η χρονική συγκυρία των βίντεο στην Κύπρο

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»
Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προβεί στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και αναμένονται τα σχετικά πορίσματα.
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την Κυπριακή Προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες».
