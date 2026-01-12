Ξυλοκόπησαν γυναίκα μέχρι θανάτου - Την κατηγόρησαν πως έκανε «μαύρη μαγεία»

Θύμα της αιματηρής σύγκρουσης είναι η Κίραν Ντέβι από την Ινδία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους συγγενείς της, στοχοποιήθηκε από γειτονική οικογένεια που την κατηγόρησε ότι ευθυνόταν για την ασθένεια ενός παιδιού, κάνοντας «μαύρη μαγεία».

Όπως καταγγέλλουν συγγενείς της, μέλη της οικογένειας Μουκές Τσοντάρι, Μαχέντρα Τσοντάρι, Νάτρου Τσοντάρι και Σόμπα Ντέβι επιτέθηκαν στην Κίραν με τούβλα, πέτρες και σιδερένιες ράβδους, χτυπώντας την αλύπητα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν επίσης η νεότερη κουνιάδα της, Λαλίτα Ντέβι, μια μεγαλύτερη κουνιάδα της, καθώς και ο σύζυγός της, Ναρέσι Τσοντάρι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρής απώλειας αίματος, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο της περιφέρειας. Ωστόσο, η Κίραν Ντέβι υπέκυψε στα τραύματά της καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Η ασθένεια του παιδιού και οι κατηγορίες

Η Ρέκα Ντέβι, κουνιάδα του θύματος, ανέφερε ότι το παιδί του Μουκές Τσοντάρι είχε αρρωστήσει και, σύμφωνα με ιατρική διάγνωση, έπασχε από πρόβλημα που σχετιζόταν με τον εγκέφαλο. Παρά τη σαφή ιατρική εξήγηση, γείτονες συνέχισαν να κατηγορούν την Κίραν, αποκαλώντας την «μάγισσα» και αποδίδοντάς της υποτιθέμενες κακόβουλες πρακτικές.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Ρατζαούλι στη Ναουάντα, Ραντζίτ Κουμάρ, δήλωσε ότι υπήρχε μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ δύο συγγενικών οικογενειών στην περιοχή, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Όπως επιβεβαίωσε, τέσσερα έως πέντε άτομα και από τις δύο πλευρές τραυματίστηκαν.

Τρεις ύποπτοι έχουν προσαχθεί για περαιτέρω ανάκριση, ενώ ειδική εγκληματολογική ομάδα συνέλεξε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος. Η σορός της Κίραν Ντέβι αναμένεται να παραδοθεί στην οικογένειά της μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

