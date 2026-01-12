Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΞυλοκόπησαν γυναίκα μέχρι θανάτου - Την κατηγόρησαν πως έκανε «μαύρη μαγεία»
ΔΙΕΘΝΗ

Ξυλοκόπησαν γυναίκα μέχρι θανάτου - Την κατηγόρησαν πως έκανε «μαύρη μαγεία»

 12.01.2026 - 15:31
Ξυλοκόπησαν γυναίκα μέχρι θανάτου - Την κατηγόρησαν πως έκανε «μαύρη μαγεία»

Μια 35χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από φρικτή επίθεση που ξέσπασε ανάμεσα σε γειτονικές οικογένειες, με αφορμή κατηγορίες για μαγεία.

Θύμα της αιματηρής σύγκρουσης είναι η Κίραν Ντέβι από την Ινδία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές και τους συγγενείς της, στοχοποιήθηκε από γειτονική οικογένεια που την κατηγόρησε ότι ευθυνόταν για την ασθένεια ενός παιδιού, κάνοντας «μαύρη μαγεία».

Όπως καταγγέλλουν συγγενείς της, μέλη της οικογένειας Μουκές Τσοντάρι, Μαχέντρα Τσοντάρι, Νάτρου Τσοντάρι και Σόμπα Ντέβι επιτέθηκαν στην Κίραν με τούβλα, πέτρες και σιδερένιες ράβδους, χτυπώντας την αλύπητα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν επίσης η νεότερη κουνιάδα της, Λαλίτα Ντέβι, μια μεγαλύτερη κουνιάδα της, καθώς και ο σύζυγός της, Ναρέσι Τσοντάρι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες. Λόγω της σοβαρής απώλειας αίματος, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο της περιφέρειας. Ωστόσο, η Κίραν Ντέβι υπέκυψε στα τραύματά της καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

1768211199328-863067558-2.jpg

 

Η ασθένεια του παιδιού και οι κατηγορίες

Η Ρέκα Ντέβι, κουνιάδα του θύματος, ανέφερε ότι το παιδί του Μουκές Τσοντάρι είχε αρρωστήσει και, σύμφωνα με ιατρική διάγνωση, έπασχε από πρόβλημα που σχετιζόταν με τον εγκέφαλο. Παρά τη σαφή ιατρική εξήγηση, γείτονες συνέχισαν να κατηγορούν την Κίραν, αποκαλώντας την «μάγισσα» και αποδίδοντάς της υποτιθέμενες κακόβουλες πρακτικές.

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Ρατζαούλι στη Ναουάντα, Ραντζίτ Κουμάρ, δήλωσε ότι υπήρχε μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ δύο συγγενικών οικογενειών στην περιοχή, η οποία τελικά εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Όπως επιβεβαίωσε, τέσσερα έως πέντε άτομα και από τις δύο πλευρές τραυματίστηκαν.

Τρεις ύποπτοι έχουν προσαχθεί για περαιτέρω ανάκριση, ενώ ειδική εγκληματολογική ομάδα συνέλεξε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος. Η σορός της Κίραν Ντέβι αναμένεται να παραδοθεί στην οικογένειά της μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για αντιμετώπιση του στεγαστικού»

 12.01.2026 - 15:22
Επόμενο άρθρο

Παύλος Μαρινάκης: Περίεργη η χρονική συγκυρία των βίντεο στην Κύπρο

 12.01.2026 - 15:23
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

Νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Διενεργήθηκε η νεκροτομή – Τι κατέδειξε

  •  12.01.2026 - 13:36
Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό το τοπίο: Χιονίζει στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  12.01.2026 - 12:59
Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

Αυτή η γλάστρα καλλιεργεί φυτά χωρίς χώμα και νερό – Δείτε βίντεο

  •  12.01.2026 - 14:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα