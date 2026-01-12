Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για αντιμετώπιση του στεγαστικού»

Η τελετή, στο εργοτάξιο επί της οδού Αγίας Αικατερίνης, στον Άγιο Νικόλαο, ξεκίνησε με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Λεμεσού, ενώ ακολούθησε υπογραφή της κτητορικής πράξης και η κατάθεση του θεμέλιου λίθου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου, την Πρόεδρο του ΚΟΑΓ, Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη και τον τέως Δήμαρχο Νίκο Νικολαΐδη, επί δημαρχίας του οποίου άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η παρουσία του ιδίου καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών, «ανάμεσα σε πολλά άλλα, αποδεικνύει και τη σημασία που αποδίδουμε αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε, ως Κυβέρνηση, για αντιμετώπιση της πρόκλησης του στεγαστικού».

Το έργο αυτό, συνέχισε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του οφέλους που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία η αγαστή συνεργασία του Κεντρικού Κράτους, των Τοπικών Αρχών και του Ημικρατικού Τομέα και εξήρε το έργο που επιτελεί ο ΚΟΑΓ, ο οποίος υλοποιεί το έργο σε τεμάχιο γης που παραχώρησε ο Δήμος Λεμεσού, με χορηγία €16 εκατομμυρίων από την Κυβέρνηση «και με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες και την κοινωνία».

Με το οικιστικό συγκρότημα, συνέχισε, «δημιουργούμε μια μικρή κοινότητα εντός των αστικών ορίων της Λεμεσού, που δέχεται τις εντονότερες στεγαστικές πιέσεις» και εξέφρασε την προσδοκία ότι η υλοποίηση του θα συμβάλει καθοριστικά στην εμπορική και οικονομική αναβάθμιση της γύρω περιοχής και, ταυτόχρονα, στη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας.

Αναφερόμενος στις προδιαγραφές του έργου, είπε πως αυτό σχεδιάστηκε στη βάση των αρχών της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, με σύγχρονα πολεοδομικά πρότυπα και υψηλή αισθητική, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις ανάγκες της νέα γενιάς.

«Αποτελούμενο από τέσσερα εξαώροφα κτήρια, συνολικά 138 διαμερισμάτων ενός, δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, το συγκρότημα κατοικιών υλοποιείται σε δύο φάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030», είπε ο ΠτΔ και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Είπε, επίσης, ότι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στα €26 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 62% προέρχεται από κρατική χορηγία και το υπόλοιπο 38% από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, ενώ η γη, με εκτιμώμενη αξία €8,7 εκατομμυρίων, παραχωρήθηκε από το Δήμο Λεμεσού.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε, παράλληλα, ότι η κατάθεση του θεμέλιου λίθου «αποτελεί απτή απόδειξη της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησής μας να επενδύει σε υποδομές, που δίνουν ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των συμπολιτών μας και, ειδικότερα, στις ανάγκες των νέων».

Υπέδειξε δε ότι το ενδεχόμενο ενοικιαγοράς, όπως άκουσε από πολίτες να ζητούν, θα εξεταστεί, ενώ υπογράμμισε πως «γίνεται προσπάθεια να προστεθούν χίλιες οικιστικές μονάδες ανά το παγκύπριο».

Αναφερόμενος στον ΚΟΑΓ, εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί «ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας, η δυναμική επαναδραστηριοποίηση του φέρνει αποτελέσματα» και τόνισε ότι, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για ουσιαστική στήριξη, «ο σχεδιασμός του Οργανισμού επιταχύνθηκε ουσιαστικά».

«Η απόφασή μας για διασύνδεση του Ειδικού Ταμείου Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ με το αντιστάθμισμα που καταβάλλεται από την εφαρμογή άλλων σχεδίων του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδίδει καρπούς», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων, ο ΚΟΑΓ θα λάβει ποσό πέραν των €11 εκατομμυρίων από την εξαγορά του συντελεστή δόμησης που προνοείται στο Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων, και ως συνεπακόλουθο, εντός του 2025 ξεκίνησε η κατασκευή συνολικά 181 προσιτών μονάδων, ενώ τη χρονιά που διανύουμε θα αρχίσει η κατασκευή άλλων 220».

Παράλληλα, σημείωσε την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού με εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν στην εφαρμογή των Σχεδίων της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον πυλώνα της αύξησης του οικιστικού αποθέματος.

«Πέραν, λοιπόν, των άλλων πολιτικών που ήδη υλοποιεί, ο Οργανισμός θα αναλάβει και το νέο, μεγαλεπήβολο στεγαστικό Σχέδιο που εξαγγείλαμε πρόσφατα για την ανέγερση 500 περίπου οικιστικών μονάδων, οι οποίες θα ανεγερθούν κάτι που ξεπερνά τα 70 εκ. ευρώ, σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Διαμήνυσε δε ότι το στεγαστικό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και πως «η στεγαστική μας πολιτική είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική, η κορωνίδα της οποίας είναι η πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την προσιτή κατοικία».

Είπε, επίσης, ότι σχετικές συζητήσεις θα λάβουν χώρα κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, με άτυπη συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών, που διοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κύπρο, τον Μάιο, για το στεγαστικό.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΚΟΑΓ Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου, είπε πως σήμερα δεν θεμελιώνεται απλά ένα κτίριο, αλλά «θεμελιώνουμε προοπτική, θεμελιώνουμε ένα καλύτερο αύριο για εκατοντάδες πολίτες της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου».

Σημείωσε δε ότι «αυτό το έργο δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης και δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπάθειας και μιας ουσιαστικής συνεργασίας».

Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν και ιδιαίτερα την Κυβέρνηση «για την αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση μέσω του ΥΠΕΣ και την έμπρακτη στήριξη με χρηματοδότηση 16 εκατομμυρίων», ενώ υπογράμμισε και τη συμβολή της προηγούμενης Κυβέρνησης, με την τροποποίηση των πολεοδομικών κινήτρων.

Παράλληλα, η Πρόεδρος του ΚΟΑΓ ευχαρίστησε τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού καθώς και τον νυν και τον τέως Δήμαρχο Λεμεσού και τα δημοτικά τους συμβούλια για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά που υπάρχει αυτή η στενή και ισχυρή τριμερής συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμού, η οποία αποδεικνύει ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά όταν αφήνουμε πίσω το εγώ και προχωρούμε με το εμείς και μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις στην κοινωνία μας».

Εξάλλου, σε χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, αναφέρθηκε στην σημασία της σημερινής μέρας για την πόλη, τονίζοντας ότι η τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου στην πρώτη από τις τέσσερις πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν, αποτελεί «μια ουσιαστική, θετική και ελπιδοφόρα εξέλιξη στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν την πόλη μας, το στεγαστικό ζήτημα».

Την ίδια ώρα σημείωσε πως το έργο από μόνο του δεν λύνει συνολικά το στεγαστικό πρόβλημα της Λεμεσού, αλλά «αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ένα πρότυπο για το πώς πρέπει να προχωρούμε στο μέλλον».

Υπέδειξε δε ότι ο Δήμος προχωρεί στη συνέχιση των επόμενων φάσεων του έργου προσιτής στέγης, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή, «βασισμένοι στις αρχές του New European Bauhaus» και πως, παράλληλα, συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές κοινωνικής στέγασης και υποδομές, όπως η ανέγερση 80 δημοτικών φοιτητικών εστιών στην οδό Βορείου Ηπείρου, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική πολιτική του Δήμου.

