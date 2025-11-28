Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

 28.11.2025 - 16:09
Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης φόνου του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, θα παραμείνουν οι δυο 28χρονοι Γεωργιανοί, οι οποίοι παραπέμφθηκαν, το πρωί της Παρασκευής, σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, που θα συνεδριάσει στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Την απόφαση του στο θέμα κράτησης των δυο 28χρονων έδωσε το μεσημέρι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ενώ δεν υπήρξε ένσταση από πλευράς των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επιφυλάχθηκαν, επί του θέματος κράτησης, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η κατηγορούσα Αρχή ζήτησε την κράτηση τους λόγω της πιθανότητας φυγοδικίας και επηρεασμού μαρτύρων, υπέδειξε την μεγάλη πιθανότητα καταδίκης τους και επεσήμανε πως αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες, μια εξ αυτών και τη σοβαρότερη του ποινικού κώδικα, αυτή του φόνου εκ προμελέτης.

Η κατηγορούσα Αρχή έκανε αναφορά στα στοιχεία και μαρτυρίες που οδήγησαν στην σύλληψη των δυο κατηγορούμενων, ενώ μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον εντοπισμό ενός φούτερ και γυαλιών, εντός σκιπ, κοντά από το σπίτι κατηγορούμενου, τα οποία συνδέθηκαν επιστημονικά με έναν εκ των 28χρονων, που φέρεται ως ο εκτελεστής του Σταύρου Δημοσθένους.

Οι δυο κατηγορούμενοι θα παρουσιαστούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 29 Ιανουαρίου 2026, μαζί με τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους που είχαν παραπεμφθεί σε προηγούμενη διαδικασία.

Πρόκειται για έναν 30χρονο που φέρεται να σχετίζεται με την αγοραπωλησία της μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών, έναν 30χρονο κατάδικο που φέρεται να έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, για αγορά της μοτοσυκλέτας, έναν 51χρονο, γενετικό υλικό του οποίου εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος και έναν 31χρονο, ο οποίος φέρεται να βοήθησε έναν εκ των 28χρονων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

