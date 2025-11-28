Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει

 28.11.2025 - 10:40
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει

Για το φετινό Black Friday, το Columbia Burgers + More παρουσιάζει κάτι εντελώς νέο: 6 Exclusive Meals, διαθέσιμα αποκλειστικά από 28 έως 30 Νοεμβρίου, τόσο για dine-in, όσο και για delivery.

Αν σας αρέσουν τα burgers τότε είστε στο σωστό άρθρο.

Πρόκειται για έξι μοναδικές επιλογές που συνδυάζουν τα best-seller burgers που η Λεμεσός έχει ήδη αγαπήσει, μαζί με δύο νέες, πρωτότυπες burger δημιουργίες, όλες φτιαγμένες με υλικά υψηλής ποιότητας: αφράτο, χειροποίητο ψωμάκι από 100% πατάτα, φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά USDA Black Angus και καθημερινά φρεσκοφτιαγμένες σως.

Και όλα αυτά, σε ακαταμάχητες τιμές και μόνο για λίγες ημέρες!

Τα 6 Exclusive Meals:

Ceez-up Meal €13.50 (NEW)
Δύο smash patties ή δύο chicken tenders, με Ceasar sauce, bacon, ντομάτα, iceberg, παρμεζάνα, μουστάρδα και τσένταρ. Σερβίρεται με τραγανές πατάτες.

Cheese-N-Single Meal €11.00 (NEW)
Ένα smash patty με Columbia sauce, ντομάτα και iceberg, συνοδευόμενο από τραγανές πατάτες.

Make Your Own Meal €13.50
Make Your Own Burger όπως εσύ το επιθυμείς, συνοδευόμενο από τραγανές πατάτες.

Columbia Chicken Meal €13.50
Το δημοφιλές Columbia Chicken Burger, συνοδευόμενο από τραγανές πατάτες.

Rib-in Good €19.50
BBQ ribs που λιώνουν στο στόμα, συνοδευμένα από τραγανές πατάτες.

Rib-in Hot €19.50
Πικάντικη εκδοχή των ribs, συνοδευμένα από τραγανές πατάτες.

Columbia Burgers + More… your burger, your rules. Smash it!

Διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 2, Γερμασόγεια, 4040 Λεμεσός
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή, 12:00 – 22:30
columbiaburgers.com
+357 25892700

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

