Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣτην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής

 12.01.2026 - 21:59
Στην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο θα πραγματοποιήσει το Σώμα των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15 και 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των επαφών του με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά της ως Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι συναντήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των Υπουργών και Υφυπουργών της κυπριακής Kυβέρνησης, θα λάβουν χώρα στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού και θα οργανωθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους επαφών, θα ακολουθήσει συνεδρία της ολομέλειας, καθώς και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται επίσης περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, καθώς και ξενάγηση στην υπαίθρια φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Το Κυπριακό Ζήτημα», η οποία βρίσκεται στην οδό Ληδήνης, στην εντός των τειχών Λευκωσία. Η έκθεση έχει δημιουργηθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

 12.01.2026 - 21:22
Επόμενο άρθρο

Μήνυση κατά του Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

 12.01.2026 - 22:21
Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

  •  12.01.2026 - 20:41
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

  •  12.01.2026 - 22:27
Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

  •  12.01.2026 - 20:36
ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

  •  12.01.2026 - 20:59
Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

  •  12.01.2026 - 21:22
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα