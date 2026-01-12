Στην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής

Στόχος της επίσκεψης είναι η ενίσχυση και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα πολιτικής αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι συναντήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των Υπουργών και Υφυπουργών της κυπριακής Kυβέρνησης, θα λάβουν χώρα στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού και θα οργανωθούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους επαφών, θα ακολουθήσει συνεδρία της ολομέλειας, καθώς και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνεται επίσης περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, καθώς και ξενάγηση στην υπαίθρια φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Το Κυπριακό Ζήτημα», η οποία βρίσκεται στην οδό Ληδήνης, στην εντός των τειχών Λευκωσία. Η έκθεση έχει δημιουργηθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.