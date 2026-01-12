Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜήνυση κατά του Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά
ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυση κατά του Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

 12.01.2026 - 22:21
Μήνυση κατά του Charlie Hebdo για σκίτσο που σατίριζε την τραγωδία του Κραν Μοντανά

Ζευγάρι δικηγόρων στην Ελβετία κατέθεσε αγωγή σε βάρος του γαλλικού σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, με αφορμή ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου για τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού σταθμού Κραν Μοντανά.

Η αγωγή κατατέθηκε από τον Στεφάν Ριάν και τη σύζυγό του, Μπεατρίς, στο καντόνι του Βαλαί και στρέφεται εναντίον του περιοδικού και του σκιτσογράφου Ερίκ Σαλκ.

Στο σκίτσο, δύο σκιέρ με επιδέσμους και καμένο δέρμα κατεβαίνουν μια πλαγιά, με φόντο ένα πανό όπου αναγράφεται «Κραν Μοντανά», ο τίτλος της (υποτιθέμενης) ταινίας «Οι καμένοι κάνουν σκι» και η επεξήγηση «Η κωμωδία της χρονιάς».

Οι δύο τελευταίες φράσεις παραπέμπουν στην ταινία του 1979 «Οι μαυρισμένοι κάνουν σκι» («Les Bronzés font du ski», ελληνικός τίτλος «Ξένοιαστες διακοπές»).

«Η συμβολική μετατροπή των πραγματικών θυμάτων σε χαμογελαστούς ηθοποιούς μιας τραγωδίας, για την οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη, συνιστά ωμή απανθρωποποίηση, ασύμβατη με τον ελάχιστο σεβασμό που οφείλεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια» εκτιμούν οι δικηγόροι, υποστηρίζοντας ότι «ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια υπερέχει της ελευθερίας της έκφρασης».

Οι δικηγόροι ζητούν από τις τοπικές Αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σε βάρος της διεύθυνσης του περιοδικού και του σκιτσογράφου και να τους υποχρεώσουν να καταβάλουν αποζημίωση που θα μοιραστεί σε όλα τα θύματα.

Το σκίτσο δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου, ημέρα εθνικού πένθους για την Ελβετία στη μνήμη των 40 νεκρών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά. Μεταξύ των θυμάτων, κυρίως νεαρής ηλικίας, ήταν πολλοί αλλοδαποί, Γάλλοι και Ιταλοί, αλλά και μια κοπέλα με ελληνική και ελβετική υπηκοότητα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με το Charlie Hebdo που δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής

 12.01.2026 - 21:59
Επόμενο άρθρο

Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

 12.01.2026 - 22:27
Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

  •  12.01.2026 - 20:41
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

  •  12.01.2026 - 22:27
Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

  •  12.01.2026 - 20:36
ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

  •  12.01.2026 - 20:59
Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

  •  12.01.2026 - 21:22
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα