Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleEurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

 12.01.2026 - 21:22
Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

Στον δεύτερο ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, στις 14 Μαΐου και συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό του ημιτελικού θα διαγωνιστεί η Κύπρος.

Η εμφάνιση των χωρών στους δύο Ημιτελικούς καθορίστηκε από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Ιανουαρίου 2026, στη Βιέννη.

Από την κλήρωση καθορίστηκε, επίσης, σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια χώρα, Αυστρία, που διαγωνίζονται απευθείας στον Μεγάλο Τελικό.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.

Αναλυτικά, η κατάταξη των χωρών στους Ημιτελικούς έχει ως εξής:

1ος Ημιτελικός (12 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Γεωργία
  • Πορτογαλία
  • Κροατία
  • Σουηδία
  • Φινλανδία
  • Μολδαβία
  • Ελλάδα

Β’ Μισό

  • Μαυροβούνιο
  • Εσθονία
  • Άγιος Μαρίνος
  • Πολωνία
  • Βέλγιο
  • Λιθουανία
  • Σερβία
  • Ισραήλ

Από τις «Big 4» ψηφίζουν οι:

  • Γερμανία
  • Ιταλία

2ος Ημιτελικός (14 Μαΐου 2026)

Α’ Μισό

  • Αρμενία
  • Ρουμανία
  • Ελβετία
  • Αζερμπαϊτζάν
  • Λουξεμβούργο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία

Β’ Μισό

  • Αλβανία
  • Δανία
  • Κύπρος
  • Νορβηγία
  • Μάλτα
  • Αυστραλία
  • Ουκρανία
  • Λετονία

Από τις «Big 4» και τη διοργανώτρια χώρα ψηφίζουν οι:

  • Γαλλία
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αυστρία

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελέφαντας - φονιάς στην Ινδία έχει σκοτώσει 20 άτομα σε εννέα ημέρες, ανάμεσά τους και έναν πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών

 12.01.2026 - 21:10
Επόμενο άρθρο

Στην Κύπρο το Σώμα των Επιτρόπων της ΕΕ: Στο επίκεντρο η συνεργασία – Περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής

 12.01.2026 - 21:59
Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

  •  12.01.2026 - 20:41
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

  •  12.01.2026 - 22:27
Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

  •  12.01.2026 - 20:36
ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

  •  12.01.2026 - 20:59
Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

  •  12.01.2026 - 21:22
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα