Ελέφαντας - φονιάς στην Ινδία έχει σκοτώσει 20 άτομα σε εννέα ημέρες, ανάμεσά τους και έναν πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών
ΔΙΕΘΝΗ

Ελέφαντας - φονιάς στην Ινδία έχει σκοτώσει 20 άτομα σε εννέα ημέρες, ανάμεσά τους και έναν πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών

 12.01.2026 - 21:10
Ελέφαντας - φονιάς στην Ινδία έχει σκοτώσει 20 άτομα σε εννέα ημέρες, ανάμεσά τους και έναν πατέρα με τα παιδιά του 6 και 8 ετών

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από έναν και μόνο άγριο ελέφαντα σε εννέα ημέρες στην ανατολική Ινδία, ανέφεραν αξιωματούχοι που επισημαίνουν ότι το ζώο δεν έχει συλληφθεί.

Οι θάνατοι συνέβησαν από την Πρωτοχρονιά ως τις 9 Ιανουαρίου στις δασικές περιοχές Τσαιμπάσα και Κολχάν στο κρατίδιο Τζακχάντ, αναφέρει το BBC.

Οι περισσότεροι θάνατοι συνέβησαν τη νύχτα, όταν οι κάτοικοι φυλάσσουν το ρύζι στα χωράφια και τις αποθήκες, μια συνηθισμένη πρακτική στην αγροτική Ινδία.

Ένα από τα θύματα, ένας 34χρονος, δέχτηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του ενώ επέστρεφε από τη δουλειά. Σε άλλη περίπτωση ένας 42χρονος ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου ενώ κοιμόταν έξω από το σπίτι του.

Στις 5 Ιανουαρίου, πατέρας με τους δύο γιους του, 6 και 8 ετών, σκοτώθηκαν από τον ελέφαντα. Η σύζυγος του και 2 ετών κόρη τους διέφυγαν, με το κοριτσάκι να έχει τραύματα. Αργότερα μόνο έμαθε ότι ο σύζυγός της και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της είχαν σκοτωθεί.

Οι δασικές Αρχές ανέφεραν ότι ο αρσενικός ελέφαντας είναι νέος και ευκίνητος ενώ αλλάζει συχνά θέση, ιδιαίτερα τη νύχτα, γεγονός που δυσκολεύει τον εντοπισμό του.

Είναι πιθανόν το ζώο να βρίσκεται στη φάση του ζευγαρώματος, κατά την οποία οι αρσενικοί ελέφαντες παρουσιάζουν αυξημένη επιθετικότητα λόγω των αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης. Οι υπάλληλοι είπαν ότι αυτή η συμπεριφορά συνήθως υποχωρεί μέσα σε 15 έως 20 ημέρες. Μια άλλη πιθανότητα είναι να έχει απομακρυνθεί από το κοπάδι του.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται μαζική επιχείρηση για τον εντοπισμό του ελέφαντα με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 δασικών υπαλλήλων.

Τα περιστατικά επιθέσεων από ελέφαντες δεν είναι σπάνια στην περιοχή τα τελευταία χρόνια και συνδέονται με τη μείωση της δασικής κάλυψης και την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα κοντά στους διαδρόμους των ελεφάντων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

