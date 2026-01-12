Ecommbx
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτός αγοράς προϊόντα της Nestle – Τι αναφέρουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες – Δείτε φωτογραφίες

 12.01.2026 - 16:25
Σε επικαιροποίηση του καταλόγου βρεφικών τροφίμων που ανακαλούνται από την κυπριακή αγορά προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης που είχε εκδοθεί στις 8 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, τα προϊόντα αποσύρονται εθελοντικά και προληπτικά από την παρασκευάστρια εταιρεία Nestlé, κατόπιν ενημέρωσης μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), λόγω πιθανής παρουσίας cereulide – τοξίνης που παράγεται από τον μικροοργανισμό Bacillus cereus – σε ένα από τα συστατικά τους.

Μετά από περαιτέρω διερεύνηση στην κυπριακή αγορά, στον κατάλογο των ανακλήσεων προστέθηκε και το πιο κάτω προϊόν:

NAN optipro 1 (800g)
Παρτίδα: 51210346AB
Ημερομηνία διατηρησιμότητας: 11/2026

Ο πλήρης κατάλογος των προϊόντων που ανακαλούνται

Μέχρι στιγμής, τα προϊόντα και οι συγκεκριμένες παρτίδες που έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο και αποσύρονται είναι τα εξής:

  • S-26 GOLD 1 (400g) – Παρτίδα: 51550346AE – Ανάλωση έως: 30/06/2027
  • NAN EXPERTpro Sensitive Plus (400g) – Παρτίδα: 51250742C1 – Ανάλωση έως: 30/11/2026
  • NAN EXPERTpro Lactose Free (400g) – Παρτίδα: 51520346AD – Ανάλωση έως: 30/06/2027
  • NAN optipro 1 (800g) – Παρτίδα: 51210346AB – Ανάλωση έως: 11/2026

Έκκληση προς τους γονείς

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους τις συγκεκριμένες παρτίδες να μην τις χρησιμοποιήσουν για τη διατροφή των βρεφών και να τις επιστρέψουν στα καταστήματα από όπου τις προμηθεύτηκαν.

Παράλληλα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση του περιστατικού και διευκρινίζουν ότι, σε περίπτωση που εντοπιστούν επιπρόσθετα προϊόντα από άλλες εταιρείες μέσω παράλληλου εμπορίου, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Προσοχή και σε διαδικτυακές αγορές

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται και σε γονείς που έχουν προμηθευτεί βρεφικά γάλατα μέσω διαδικτύου από ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού. Καλούνται να ελέγξουν αν τα προϊόντα που παρέλαβαν εμπίπτουν στις ανακλήσεις, επιλέγοντας τη χώρα του πωλητή στον πλέον επικαιροποιημένο κατάλογο της Nestlé.

Για διευκόλυνση του κοινού, το Υπουργείο δημοσιοποίησε και φωτογραφίες των προϊόντων που διανεμήθηκαν από τους επίσημους αντιπροσώπους στην Κύπρο, ώστε να είναι ευκολότερη η αναγνώρισή τους.

 

 

