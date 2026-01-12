Πώς ζουν τα κυπριακά νοικοκυριά: Ξεκινά η μεγάλη έρευνα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης – Υποχρεωτική η συμμετοχή των πολιτών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, σκοπός της έρευνας, η οποία διεξάγεται σε δειγματοληπτική βάση και θα καλύψει 5.000 νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου, είναι η συγκέντρωση διαχρονικών στοιχείων από νοικοκυριά με στόχο τη μελέτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση κυρίως με το εισόδημά τους.

Σημειώνει ότι η έρευνα, η οποία διενεργείται πάνω σε ετήσια βάση από το 2005, διεξάγεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον οποίο όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν.

Αναφέρει επίσης ότι η παροχή πληροφοριών από μέρους των ερωτώμενων είναι, σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεωτική και προσθέτει ότι η άρνηση, παράλειψη ή αμέλεια παροχής στοιχείων, η μη συμμόρφωση με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία και η παροχή ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών αποτελεί αδίκημα και τιμωρείται.

Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα χρησιμοποιούνται στον καταρτισμό διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών δεικτών, όπως ο καθορισμός του ‘Χρηματικού Ορίου Κινδύνου Φτώχιας’, των ‘Εισοδηματικών Τάξεων’, οι δείκτες ‘Κινδύνου Φτώχιας και Κοινωνικού Αποκλεισμού’ και ‘Σοβαρής Υλικής και Κοινωνικής Στέρησης’.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι οι δείκτες και τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας υποβοηθούν στον σχεδιασμό και προγραμματισμό της κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Προσθέτει ότι η ενημέρωση των νοικοκυριών και η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2026.

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, εκπαιδευμένοι απογραφείς οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, θα επικοινωνήσουν μαζί με τα νοικοκυριά του δείγματος με προσωπική επίσκεψη ή τηλεφωνικώς (από σταθερό ή κινητό) για σχετική ενημέρωση και διευθέτηση ραντεβού για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Προσθέτει ότι σε περίπτωση που τα νοικοκυριά επιθυμούν να ελέγξουν ότι ο τηλεφωνικός αριθμός που τους έχει καλέσει ανήκει σε προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας, μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό στο ειδικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας για επιβεβαίωση.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία τα οποία θα δηλωθούν ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Προσθέτει ότι τα αποτελέσματα που θα δημοσιοποιηθούν θα είναι σε τέτοια μορφή που δεν θα καθίσταται δυνατή η αναγνώριση των προσωπικών δεδομένων των ερωτώμενων.

