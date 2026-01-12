Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟμαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

 12.01.2026 - 20:41
Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, η συνάντηση, διάρκειας περίπου 45 λεπτών στις 9 Δεκεμβρίου, φέρεται να πραγματοποιήθηκε με σύνδεση του Χαραλάμπους από το Προεδρικό, καταρρίπτοντας την επιχειρηματολογία ότι ο Λακκότρυπης ενεργούσε ως ιδιώτης χωρίς καμία επαφή με την κυβέρνηση.

Μετά τη συνάντηση, ο «επενδυτής» και η εταιρεία Stratix Wealth εξαφανίστηκαν από κάθε διαδικτυακή παρουσία, ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για ξένο πράκτορα και ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα. Ο Λακκότρυπης συνεργαζόταν επί δύο χρόνια ως «σύμβουλος επενδύσεων», λαμβάνοντας αντιμισθία, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει πραγματικός επενδυτής πίσω από την εταιρεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εκτός από τον Λακκότρυπη και τον Χαραλάμπους, κατάθεση έχει ήδη δώσει και ο διευθυντής της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Οι ανακριτές εξετάζουν όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, την προέλευση της συνάντησης, την πηγή διαρροής του υλικού και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Η υπόθεση προκαλεί αναβρασμό στη Λευκωσία, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα βίντεο, με τις κρυφές κάμερες να φέρονται να κατέγραψαν ώρες συνομιλιών. Παράλληλα, η Νομική Υπηρεσία έχει αναλάβει την ποινική διερεύνηση, «δένοντας» τα χέρια της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η Λευκωσία έχει ήδη ζητήσει διεθνή συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία, χώρες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες υβριδικές επιθέσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

 12.01.2026 - 20:36
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

 12.01.2026 - 20:59

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

  •  12.01.2026 - 20:41
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
ΕΔΕΚ: Ζητά άμεσα ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το επίμαχο βίντεο – Κάλεσμα για κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

ΕΔΕΚ: Ζητά άμεσα ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για το επίμαχο βίντεο – Κάλεσμα για κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

  •  12.01.2026 - 16:51
Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

  •  12.01.2026 - 20:36
Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

  •  12.01.2026 - 17:24
Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  12.01.2026 - 18:20
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα