Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, η συνάντηση, διάρκειας περίπου 45 λεπτών στις 9 Δεκεμβρίου, φέρεται να πραγματοποιήθηκε με σύνδεση του Χαραλάμπους από το Προεδρικό, καταρρίπτοντας την επιχειρηματολογία ότι ο Λακκότρυπης ενεργούσε ως ιδιώτης χωρίς καμία επαφή με την κυβέρνηση.

Μετά τη συνάντηση, ο «επενδυτής» και η εταιρεία Stratix Wealth εξαφανίστηκαν από κάθε διαδικτυακή παρουσία, ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για ξένο πράκτορα και ψεύτικη επενδυτική πλατφόρμα. Ο Λακκότρυπης συνεργαζόταν επί δύο χρόνια ως «σύμβουλος επενδύσεων», λαμβάνοντας αντιμισθία, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει πραγματικός επενδυτής πίσω από την εταιρεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εκτός από τον Λακκότρυπη και τον Χαραλάμπους, κατάθεση έχει ήδη δώσει και ο διευθυντής της Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Οι ανακριτές εξετάζουν όλα τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, την προέλευση της συνάντησης, την πηγή διαρροής του υλικού και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Η υπόθεση προκαλεί αναβρασμό στη Λευκωσία, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα βίντεο, με τις κρυφές κάμερες να φέρονται να κατέγραψαν ώρες συνομιλιών. Παράλληλα, η Νομική Υπηρεσία έχει αναλάβει την ποινική διερεύνηση, «δένοντας» τα χέρια της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η Λευκωσία έχει ήδη ζητήσει διεθνή συνδρομή από ΗΠΑ, Ισραήλ, Αγγλία και Γαλλία, χώρες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες υβριδικές επιθέσεις.