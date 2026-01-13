Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»
ΔΙΕΘΝΗ

Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»

 13.01.2026 - 00:02
Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Η απόφαση είναι τελική»

Σε νέα κλιμάκωση της πίεσης κατά του Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιβολή δασμών σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθαρίζει ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα και δεν επιδέχεται καμία διαπραγμάτευση.

«Από τώρα και στο εξής, οποιαδήποτε χώρα κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πληρώνει δασμό 25% σε κάθε και οποιαδήποτε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

 

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή σκλήρυνση της αμερικανικής γραμμής απέναντι στην Τεχεράνη, μεταφέροντας το βάρος των κυρώσεων και σε χώρες που επιλέγουν να διατηρήσουν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Ουσιαστικά, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να απομονώσει περαιτέρω το ιρανικό καθεστώς, θέτοντας διλήμματα σε συμμάχους και εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ εν μέσω μεγάλων αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων απ’ άκρη ς’ άκρη στο Ιράν.

Η αναφορά του Τραμπ ότι η απόφαση είναι «τελική και αμετάκλητη» υποδηλώνει πως η αμερικανική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει περιθώρια εξαιρέσεων ή παρεκκλίσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη
ΒΙΝΤΕΟ: Η 93χρονη σπρίντερ με καρδιά 50χρονης και μύες 20χρονης
ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις
Φορολογική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει στους μισθούς και τις συντάξεις - «Άμεσο οικονομικό όφελος»
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Τεχεράνη απελευθέρωσε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο που είχε καταλάβει εδώ και δύο χρόνια

 12.01.2026 - 23:47
Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η αποκάλυψη ότι ο πρώην υπουργός ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης συμμετείχε σε κοινή βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον πρώην διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και έναν δήθεν Ρουμάνο επενδυτή, ο οποίος φέρεται να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

Ομαδικό call από το Προεδρικό: Λακκότρυπης και Χαραλάμπους σε συνομιλία με μαϊμού επενδυτή - Κατάθεση έδωσε και ο Χρυσοχόος

  •  12.01.2026 - 20:41
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

Ιράν: Μπορούν οι εξεγέρσεις να «ρίξουν» τον Χαμενεΐ; Ο ρόλος των παζαριών και οι περιορισμένες κινήσεις Τραμπ

  •  12.01.2026 - 22:27
Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

Κλάφτα (και κάψτα) Χαράλαμπε

  •  12.01.2026 - 20:36
ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Πολίτες μετακινούν βράχο από το δρόμο Πλατρών–Τροόδους – Προσοχή στις κατολισθήσεις

  •  12.01.2026 - 20:59
Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

Eurovision 2026: Σε ποιο ημιτελικό θα διαγωνιστούν Κύπρος και Ελλάδα – Έγινε η κλήρωση στη Βιέννη

  •  12.01.2026 - 21:22
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα