ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

 28.11.2025 - 10:37
ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας την ΓΓ της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προσβλέπουμε να εργαστούμε στενά με την Επιτροπή, έχουμε εξαίρετες σχέσεις με την Πρόεδρο και με όλους στην Επιτροπή, για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα. Έχουμε σειρά προκλήσεων μπροστά μας, έχουμε τους φακέλους που θα κληρονομήσουμε από τη Δανέζικη Προεδρία..

Κατά την Προεδρία μας θα εργαστούμε για να φέρουμε την περιοχή πιο κοντά στην ΕΕ, έχουμε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που αποτελεί μια μεγάλη προτεραιότητα και προσβλέπουμε στο να έχουμε ουσιαστική πρόοδο, ώστε το θέμα να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026».

Πρόσθεσε ότι το Ουκρανικό θα συνεχίσει να είναι υψηλή προτεραιότητα κατά την Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας ότι «για αυτό τον λόγο θα μεταβώ στην Ουκρανία, με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ώστε να δείξουμε εμπράκτως ότι κατά την Προεδρία μας θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ακόμη ότι «υπάρχουν τρία θέματα που θεωρούμε πολύ σημαντικά. Την άμυνα και την ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για εμάς και την ΕΕ, το Μεταναστευτικό - συγκρίνοντας την κατάσταση πριν από ένα χρόνο πρέπει να επαινέσω την Πρόεδρο της Επιτροπής και την Επιτροπή για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν - και η Ανταγωνιστικότητα για την οποία θα εργαστούμε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία», προσθέτοντας πως η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι στην Κύπρο την προσεχή Δευτέρα και θα συζητήσουν διάφορα ζητήματα.  

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το στεγαστικό και άλλα. 

Αστροφυσικό μυστήριο: Ανακαλύφθηκε αστέρι που δεν έπρεπε να υπάρχει

 28.11.2025 - 10:24

 28.11.2025 - 10:24
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει

 28.11.2025 - 10:40

 28.11.2025 - 10:40
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/11), γύρω στις 7:15, στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς–Λάρνακας, στην περιοχή Δρομολαξιάς.

