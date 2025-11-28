Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

 28.11.2025 - 14:01
Στις 11 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούν από κοινού οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου  των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

Όπως αναφέρει ο κ. Σιντίκ, στις 11 Δεκεμβρίου, «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα επισκεφθούν από κοινού την Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων στις 15:00».

Στη συνέχεια, προσθέτει, θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση στις εγκαταστάσεις των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στις 16:00.

Οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη συνέχεια σε άτυπη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Αρχηγός της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, καταλήγει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

