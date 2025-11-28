«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

Όπως αναφέρει ο κ. Σιντίκ, στις 11 Δεκεμβρίου, «ο Ελληνοκύπριος ηγέτης, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, θα επισκεφθούν από κοινού την Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων στις 15:00».

Στη συνέχεια, προσθέτει, θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση στις εγκαταστάσεις των Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουέγιαρ, στις 16:00.

Οι δύο ηγέτες θα παραστούν στη συνέχεια σε άτυπη δεξίωση που θα παραθέσει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Αρχηγός της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Κασίμ Ντιάν, καταλήγει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.