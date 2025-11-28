Τροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 07:15 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο νεαρός μοτοσικλετιστής, οδηγώντας μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα στην οδό Αλκυονίδων, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αρθρωτό φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και επιχείρησε κανονικά δεξιά στροφή προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη. Η καρότσα του φορτηγού χτύπησε τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να εκτοξευθεί και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά και σοβαρά εσωτερικά τραύματα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με τους θεράποντες ιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την υγεία του.

Η μοτοσικλέτα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του αρθρωτού φορτηγού δεν τραυματίστηκε.

Τις συνθήκες του νέου αυτού σοβαρού τροχαίου διερευνά ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας.