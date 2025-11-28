Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού

 28.11.2025 - 14:00
Τροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 28χρονος Ουκρανός υπήκοος, κάτοικος Λάρνακας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Παρασκευής σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Δρομολαξιά.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 07:15 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο νεαρός μοτοσικλετιστής, οδηγώντας μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα στην οδό Αλκυονίδων, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αρθρωτό φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση και επιχείρησε κανονικά δεξιά στροφή προς την οδό Χαριλάου Τρικούπη. Η καρότσα του φορτηγού χτύπησε τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της να εκτοξευθεί και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά και σοβαρά εσωτερικά τραύματα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, υποβάλλεται σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με τους θεράποντες ιατρούς να καταβάλλουν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την υγεία του.

Η μοτοσικλέτα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός του αρθρωτού φορτηγού δεν τραυματίστηκε.

Τις συνθήκες του νέου αυτού σοβαρού τροχαίου διερευνά ο Κλάδος Τροχαίας Λάρνακας.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

 28.11.2025 - 14:01
Επόμενο άρθρο

Η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε τον λόγο που κοινοποίησε τη σχέση της

 28.11.2025 - 14:03
«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

Στις 11 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούν από κοινού οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου  των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 14:01
ΠτΔ για ανέλεγκτο Εισαγγελέα - «Πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025»

ΠτΔ για ανέλεγκτο Εισαγγελέα - «Πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025»

  •  28.11.2025 - 13:54
Τροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού

Τροχαίο στην Δρομολαξιά: Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση ο 28χρονος μοτοσικλετιστής – Χτύπησε στην καρότσα του φορτηγού

  •  28.11.2025 - 14:00
«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

  •  28.11.2025 - 12:02
Έρχεται η «ADEL»: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Έρχεται η «ADEL»: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  28.11.2025 - 13:23
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

  •  28.11.2025 - 10:59
Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

  •  28.11.2025 - 12:31
Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

  •  28.11.2025 - 11:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα