Έκλεψαν αλουμινένιες πόρτες και χρυσαφικά – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα σε Λάρνακα και Λευκωσία

Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λάρνακας και το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνούν τις δύο υποθέσεις.

Η διάρρηξη κατοικίας στη Λάρνακα διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα στις 16 Δεκεμβρίου και καταγγέλθηκε την ίδια μέρα στην Αστυνομία, από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την κατοικία κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και χρυσαφικά.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον 21χρονου, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Αυτός συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από μέλη του ΤΑΕ και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Στη Λευκωσία, μέλη του ΤΑΕ προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στη σύλληψη 48χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εξασφαλίστηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης κλοπής περιουσίας από οικοδομή στον Στρόβολο.

Η κλοπή καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας το περασμένο Σάββατο, 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την οικοδομή κλάπηκαν τέσσερις αλουμινένιες πόρτες. Τα μέλη του ΤΑΕ διενήργησαν έρευνα στην κατοικία του 48χρονου, όπου στην αυλή εντόπισαν δύο αλουμινένιες, που πιστεύεται ότι είναι μέρος της κλοπιμαίες περιουσίας, αφού αναγνωρίστηκαν και από τον εργολάβο της οικοδομής.