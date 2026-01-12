Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈκλεψαν αλουμινένιες πόρτες και χρυσαφικά – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα σε Λάρνακα και Λευκωσία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκλεψαν αλουμινένιες πόρτες και χρυσαφικά – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα σε Λάρνακα και Λευκωσία

 12.01.2026 - 19:47
Έκλεψαν αλουμινένιες πόρτες και χρυσαφικά – Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα σε Λάρνακα και Λευκωσία

Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν σήμερα από μέλη της Αστυνομίας στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, σε σχέση με δύο ξεχωριστές υπό διερεύνηση υποθέσεις, που αφορούν σε διάρρηξη κατοικίας και σε κλοπή περιουσίας από οικοδομή.

Οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λάρνακας και το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνούν τις δύο υποθέσεις.

Η διάρρηξη κατοικίας στη Λάρνακα διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα στις 16 Δεκεμβρίου και καταγγέλθηκε την ίδια μέρα στην Αστυνομία, από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την κατοικία κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και χρυσαφικά.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον 21χρονου, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Αυτός συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από μέλη του ΤΑΕ και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Στη Λευκωσία, μέλη του ΤΑΕ προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στη σύλληψη 48χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εξασφαλίστηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης κλοπής περιουσίας από οικοδομή στον Στρόβολο.

Η κλοπή καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας το περασμένο Σάββατο, 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την οικοδομή κλάπηκαν τέσσερις αλουμινένιες πόρτες. Τα μέλη του ΤΑΕ διενήργησαν έρευνα στην κατοικία του 48χρονου, όπου στην αυλή εντόπισαν δύο αλουμινένιες, που πιστεύεται ότι είναι μέρος της κλοπιμαίες περιουσίας, αφού αναγνωρίστηκαν και από τον εργολάβο της οικοδομής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Φρόσω Κύπρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου - Το σπάνιο όνομα που δεν ξέραμε ότι είχε γιορτή
Καιρός: Καταιγίδες με χαλάζι και νέα χιονόπτωση - Θα «χτυπήσει» μέχρι και 7 μποφόρ – Πόσο έφτασε το χιόνι στο Τρόοδος
Σπάνιο θέαμα στην Πάφο: Ουράνιο τόξο «ξεπήδησε» μέσα από τα κύματα - Φωτογραφία
Έβγαλε πάνω από 1 εκατ. δολάρια: Δείτε το πιο βαρετό βίντεο στο YouTube έγινε χρυσωρυχείο
Ώρες αγωνίας για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία – Μυστήριος θάνατος στη Πρεσβεία της Ρωσίας στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόλεμο κήρυξε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Διαλύει το σώμα της Εκκλησίας, έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

 12.01.2026 - 19:36
Επόμενο άρθρο

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

 12.01.2026 - 19:56
Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδεκτή έκανε την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

Αποδέχθηκε την παραίτηση του Χαραλάμπους ο ΠτΔ - «Τον διακρίνει εργατικότητα. ήθος και η ακεραιότητα»

  •  12.01.2026 - 15:57
Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

Αβέρωφ: «Η Kυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή να παύσει τον Δ/ντη του Γραφείου του ΠτΔ» - «Κανένας δεν ζήτησε την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας»

  •  12.01.2026 - 13:56
Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Καμία απόφαση τώρα για Σύκα - Αναβολή στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

  •  12.01.2026 - 15:50
Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης για Προεδρικό και επίμαχο βίντεο: «Σαθρό σύστημα και παράλληλοι δίαυλοι... από τα χρυσά διαβατήρια στις μαύρες δωρεές»

  •  12.01.2026 - 14:56
Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

Συναγερμός για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν οι καταγγελίες το 2025 – 14 πάτησαν το «κουμπί πανικού»

  •  12.01.2026 - 17:24
Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

Άποψη: Η αργοπορημένη παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους και η «πράξη αυτοπεποίθησης»

  •  12.01.2026 - 14:13
Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καταιγίδες και παγετός: Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  12.01.2026 - 18:20
Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

  •  12.01.2026 - 19:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα