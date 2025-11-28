Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή

Προσφέρει με το κλείσιμο ενός εισιτηρίου ένα ακόμα στη μισή τιμή, δεδομένου ότι ταξιδεύουν 2 άτομα. Αυτό πρακτικά είναι 25% έκπτωση.

Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως τα μεσάνυχτα (28/11), για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου! Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 18 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου.

Στην προσφορά συμμετέχουν συγκεκριμένοι προορισμοί και ημερομηνίες που μπορείτε να δείτε από τα παρακάτω ημερολόγια.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς.

Από Θεσσαλονίκη

Από Αθήνα

Από Πάφο

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.