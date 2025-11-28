Ecommbx
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή

 28.11.2025 - 09:22
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή

H Ryanair ανακοίνωσε την πρώτη Black Friday προσφορά της!

Προσφέρει με το κλείσιμο ενός εισιτηρίου ένα ακόμα στη μισή τιμή, δεδομένου ότι ταξιδεύουν 2 άτομα. Αυτό πρακτικά είναι 25% έκπτωση.

Ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν έως τα μεσάνυχτα (28/11), για πτήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου! Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 18 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου.

Στην προσφορά συμμετέχουν συγκεκριμένοι προορισμοί και ημερομηνίες που μπορείτε να δείτε από τα παρακάτω ημερολόγια.

Δείτε παρακάτω τους προορισμούς.

Από Θεσσαλονίκη

Από Αθήνα

Από Πάφο

 

Για να βρείτε αυτούς τους ναύλους, πατήστε εδώ και στη συνέχεια στον προορισμό που επιθυμείτε για να ανοίξει το σχετικό ημερολόγιο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

 28.11.2025 - 09:01
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

 28.11.2025 - 09:29
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (28/11), γύρω στις 7:15, στον παλαιό δρόμο Δρομολαξιάς–Λάρνακας, στην περιοχή Δρομολαξιάς.

