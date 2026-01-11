Οι νύχτες στη Λεμεσό αποκτούν... Noima - Ένα νέο μπαρ-εστιατόριο ανοίγει τις πόρτες του στην παλιά πόλη - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι και φέτος υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην εστίαση με μπόλικα καινούργια μαγαζιά να μας υποδέχονται μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και άλλα τόσα να ετοιμάζονται για εκκίνηση. Ή, σε κάποιες περιπτώσεις, για επανεκκίνηση.

Ανάμεσα σε αυτά είναι και το ολοκαίνουριο bar/restaurant της πόλης, το Noima.

To νέο μαγαζί ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του στη δημοφιλή οδό Ζικ Ζακ στην παλιά Λεμεσό, εκεί όπου βρίσκαμε το Βοho restobar.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noima (@noima_bar)

Στο νέο, κομψό, αλλά όχι εξεζητημένο, φιλικό χώρο, που δημιούργησε ο σεφ Παναγιώτης Δημητρίου θα απολαμβάνουμε πλέον μεσογειακή fusion κουζίνα, έχοντας ένα εντελώς καινούργιο μενού με το προσωπικό του μαγειρικό στυλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Noima (@noima_bar)

Τι μενού θα έχει; Θα κοιτάει Κύπρο και Ελλάδα με σεφταλιά Tsukune (κοτόπουλο) και κουπέπια γαρίδας, ταραμά και πίττα της σάτζιης με τέσσερα τυριά, φτιαγμένα όλα με σύγχρονες τεχνικές και με προσεγμένες παρουσιάσεις – όχι όμως ότι θα λείπει και ένα μπέργκερ ή ένα rib eye.

Το μαγαζί θα ανοίγει αρχικά μόνο βράδυ για φαγητό και κοκτέιλ.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus