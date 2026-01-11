Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΤο μυστικό των μεγαλοεπενδυτών αποκαλύπτεται: Γιατί η Λεμεσός είναι το “κρυφό χαρτί” των ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το μυστικό των μεγαλοεπενδυτών αποκαλύπτεται: Γιατί η Λεμεσός είναι το “κρυφό χαρτί” των ακινήτων

 11.01.2026 - 18:29
Το μυστικό των μεγαλοεπενδυτών αποκαλύπτεται: Γιατί η Λεμεσός είναι το “κρυφό χαρτί” των ακινήτων

Τη Λεμεσό, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου και «ένα από τα πλέον δυναμικά αστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου», όπως την περιγράφει, αναδεικνύει ως «κρυφό χαρτί» της διεθνούς αγοράς ακινήτων ο επιχειρηματίας και επενδυτής στον τομέα του real estate, Άβνερ Χάισλερ, σε ανάλυσή του στη μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδα του Ισραήλ Γεντιότ Αχρονότ. 

Η ανάλυση τιτλοφορείται: «Λεμεσός. Το μέρος που οι μεγαλοεπενδυτές σας κρύβουν».

Σύμφωνα με τον Χάισλερ, σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, τα ακίνητα εξακολουθούν να αποτελούν ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με έναν προορισμό που προσφέρει σταθερή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμες προοπτικές. 

Όπως επισημαίνει, η Λεμεσός συγκεντρώνει ένα σπάνιο μείγμα ποιότητας ζωής και οικονομικής δυναμικής, με τις τιμές ακινήτων να παραμένουν ακόμη χαμηλότερες σε σύγκριση με αντίστοιχες περιοχές σε Ισραήλ και Ευρώπη, παρά τη σταθερή ανοδική τους πορεία την τελευταία δεκαετία.

Η αυξημένη ζήτηση για στέγη –τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα– δεν περιορίζεται στον τουρισμό αναφέρει, αλλά στηρίζεται στην παρουσία διεθνών εταιρειών, επαγγελματιών, φοιτητών και ξένων εργαζομένων, γεγονός που διατηρεί ενεργή την αγορά ενοικίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ευνοϊκό φορολογικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της Κύπρου, το οποίο –όπως σημειώνει ο Χάισλερ– μειώνει σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο για τους ξένους αγοραστές. Όπως καταλήγει ο Χάισλερ, η Λεμεσός δεν αποτελεί μόνο μια επενδυτική επιλογή με αριθμούς και αποδόσεις, αλλά έναν προορισμό που συνδυάζει ασφάλεια, ποιότητα ζωής και προοπτική — στοιχεία που, όπως λέει, αναζητούν σήμερα οι μεγάλοι επενδυτές, ακόμη κι αν δεν το διαφημίζουν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε «ροζ» η λίμνη Παραλιμνίου – Γέμισε με φλαμίνγκο – Μαγικές εικόνες
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές
Ανησυχία για νέα έξαρση εποχιακών λοιμώξεων - Νοσηλεύεται ένα παιδί με RSV στο Μακάρειο - Τι να προσέξουν οι γονείς
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες
Σοκάρουν τα στοιχεία: 44 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία - Χιλάδες τα περιστατικά το 2025
Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 11.01.2026 - 17:09
Επόμενο άρθρο

Νετανιάχου για Ιράν: Όλοι ελπίζουμε ότι το περσικό έθνος θα απελευθερωθεί σύντομα

 11.01.2026 - 18:47
Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, απαντά δημόσια στις έντονες αντιδράσεις και στα όσα διακινούνται το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το επίμαχο βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

  •  11.01.2026 - 14:56
ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

  •  11.01.2026 - 18:10
Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

  •  11.01.2026 - 19:08
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

  •  11.01.2026 - 13:26
Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  11.01.2026 - 17:09
Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

  •  11.01.2026 - 13:03
VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

  •  11.01.2026 - 16:24
Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

  •  11.01.2026 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα