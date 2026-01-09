Θέλετε φορολογικές εκπτώσεις; Δείτε τι πρέπει να κάνετε - Ποιους αφορά

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι για διευκόλυνση στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των νέων προνοιών του φορολογικού συστήματος, που ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2026, έχουν δημοσιευτεί σε ειδική ενότητα (Φορολογική Μεταρρύθμιση 2026) στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας τα ακόλουθα:

Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, ως αρχείο pdf σε επεξεργάσιμη μορφή,

Επεξηγηματικός οδηγός εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (από το φορολογικό έτος 2026),

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και αντίστοιχες απαντήσεις (δεν είναι εξαντλητικές και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο), και

Παραδείγματα εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα (δεν είναι εξαντλητικά και θα εμπλουτίζονται όποτε καθίσταται αναγκαίο).

Σύντομα θα αναρτηθεί και Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, για το οποίο θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Στο Εργαλείο Υπολογισμού, αφού συμπληρωθούν τα εισοδήματα ανά κατηγορία και οι αφαιρέσεις (εκπτώσεις, απαλλαγές), με βάση την προσωπική κατάσταση –μονήρες πρόσωπο, οικογένεια (μονογονεϊκή ή μη)– θα εμφανίζεται το ποσό του φόρου εισοδήματος πριν και μετά τη μεταρρύθμιση και το φορολογικό όφελος (μείωση στον φόρο εισοδήματος).

Σημειώνεται ότι τηρώντας σχετικές βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασίας Δεδομένων, όπως την αρχή του περιορισμού του σκοπού και την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, η Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026, σχετικά με τις νέες προσωπικές εκπτώσεις στη βάση οικονομικών κριτηρίων, περιλαμβάνει μόνο το ποσό των φορολογικών εκπτώσεων που διεκδικούνται από τους εργοδοτούμενους, χωρίς άλλες λεπτομέρειες που εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα ή στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Με βάση τα πιο πάνω, καλούνται οι εργοδοτούμενοι που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικότερα αυτοί που δικαιούνται τις νέες προσωπικές εκπτώσεις, αφού μελετήσουν προσεκτικά τον Επεξηγηματικό οδηγό, τις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) και τα Παραδείγματα, να συμπληρώσουν τη Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων (Τ.Φ.59) για το φορολογικό έτος 2026 και να την παραδώσουν το συντομότερο στους εργοδότες τους, ώστε να εφαρμοστούν τα νέα δεδομένα παρακράτησης φόρου εισοδήματος.