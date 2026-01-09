Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα: Στο επίκεντρο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ο κατώτατος μισθός - Έρχεται εκσυχρονιστικό νομοσχέδιο

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνος Μουσιούττας χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως «εμβληματική δράση» του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Όπως ανέφερε, το Σώμα ενημερώθηκε από τον Αναλογιστή για την πρόοδο των διεργασιών, ενώ ο διάλογος αναμένεται να συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, μέσω της ειδικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα του κατώτατου μισθού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού παρουσίασε τις πρόνοιες του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Τροποποιητικού Διατάγματος του 2025, καθώς και τις επιπτώσεις του τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της εντός του 2026, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη μελέτη του αντικτύπου του ύψους του κατώτατου μισθού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη διερεύνηση της διασύνδεσής του με την ωριαία απόδοση.

Το τρίτο βασικό θέμα της συνεδρίασης αφορούσε το νομοσχέδιο για τον «περί της επάρκειας κατώτατων μισθών νόμο του 2026», υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-19/23. Όπως έγινε γνωστό, η συζήτηση θα συνεχιστεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή, με στόχο την ολοκλήρωση του κειμένου και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων. «Ακούμε με προσοχή τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και είμαστε βέβαιοι ότι ο διάλογος θα καταστεί ακόμη πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός το προσεχές διάστημα», κατέληξε.