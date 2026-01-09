Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΕργατικό Συμβουλευτικό Σώμα: Στο επίκεντρο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ο κατώτατος μισθός - Έρχεται εκσυχρονιστικό νομοσχέδιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα: Στο επίκεντρο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ο κατώτατος μισθός - Έρχεται εκσυχρονιστικό νομοσχέδιο

 09.01.2026 - 22:23
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα: Στο επίκεντρο η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ο κατώτατος μισθός - Έρχεται εκσυχρονιστικό νομοσχέδιο

Τη μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος, τις εξελίξεις γύρω από τον κατώτατο μισθό και το νέο νομοσχέδιο για την επάρκεια των κατώτατων μισθών συζήτησε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, παρουσία των κοινωνικών εταίρων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μαρίνος Μουσιούττας χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως «εμβληματική δράση» του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Όπως ανέφερε, το Σώμα ενημερώθηκε από τον Αναλογιστή για την πρόοδο των διεργασιών, ενώ ο διάλογος αναμένεται να συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, μέσω της ειδικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο θέμα του κατώτατου μισθού. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού παρουσίασε τις πρόνοιες του περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Τροποποιητικού Διατάγματος του 2025, καθώς και τις επιπτώσεις του τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της εντός του 2026, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στη μελέτη του αντικτύπου του ύψους του κατώτατου μισθού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και στη διερεύνηση της διασύνδεσής του με την ωριαία απόδοση.

Το τρίτο βασικό θέμα της συνεδρίασης αφορούσε το νομοσχέδιο για τον «περί της επάρκειας κατώτατων μισθών νόμο του 2026», υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-19/23. Όπως έγινε γνωστό, η συζήτηση θα συνεχιστεί άμεσα στην αρμόδια επιτροπή, με στόχο την ολοκλήρωση του κειμένου και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων. «Ακούμε με προσοχή τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και είμαστε βέβαιοι ότι ο διάλογος θα καταστεί ακόμη πιο ουσιαστικός και αποτελεσματικός το προσεχές διάστημα», κατέληξε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει

 09.01.2026 - 22:01
Επόμενο άρθρο

Θέλετε φορολογικές εκπτώσεις; Δείτε τι πρέπει να κάνετε - Ποιους αφορά

 09.01.2026 - 22:45
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

  •  09.01.2026 - 20:11
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 19:54
Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

  •  09.01.2026 - 20:40
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της Ευρώπης: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το deal της ΕΕ με τη Mercosur, τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους αγρότες

Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της Ευρώπης: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το deal της ΕΕ με τη Mercosur, τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους αγρότες

  •  09.01.2026 - 23:00
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

  •  09.01.2026 - 21:00
Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 23:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα