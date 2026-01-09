Ecommbx
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει

 09.01.2026 - 22:01
09.01.2026 - 22:01

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, καθώς οι διαδηλωτές δεν υποχωρούν και το καθεστώς προσπαθεί απεγνωσμένα να πνίξει τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο αίμα -παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι, αν το κάνει, οι ΗΠΑ θα επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη.

Πλέον, και καθώς πολλές πόλεις ζουν άλλη μια νύχτα μαζικών διαδηλώσεων, περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, κατά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα μία μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του Ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Επείγουσα» έκκληση του γιου του πρώην σάχη στον Τραμπ να παρέμβει

Την ίδια ώρα, ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης ζήτησε σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου ένα κίνημα αμφισβήτησης κατά των κυβερνώντων διευρύνεται.

«Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», γράφει ο Ρεζά Παχλαβί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό».

Ο Ρεζά Παχλαβί, που διαμένει κοντά στην Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε τι είδους παρέμβαση αναμένει εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, όμως δικαιολόγησε το αίτημά του από την απόφαση των ιρανικών αρχών να διακόψουν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα και την καταστολή τους σε βάρος των διαδηλωτών.

«Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», παρατήρησε ο ίδιος.

«Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μία ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν, εάν οι Αρχές αντιδράσουν σκοτώνοντας διαδηλωτές.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ενός κινήματος που αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, το κύμα αμφισβήτησης κερδίζει έδαφος και συνιστά μια σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία, που κυβερνά από το 1979.

Ιράν: Ο Χαμενεΐ απειλεί με καταστολή των διαδηλώσεων

Μέσα σε κλίμα γενικευμένης αναταραχής, που διαρκεί από τις 28 Δεκεμβρίου, ο Ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε σημερινή του ομιλία που μεταδόθηκε ζωντανά από τα κρατικά μέσα της χώρας, κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να επιδείξουν εθνική ενότητα, κατηγορώντας παράλληλα μερίδα διαδηλωτών ως εκτελεστικά όργανα ξένων κέντρων που προέρχονται «κατ’ αρχήν από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Χαρακτηρίζοντας ως ‘τρομοκρατικές πράξεις’ τις φθορές που προκλήθηκαν σε δημόσια κτήρια κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων, που συνεχίζονται για 13η συνεχή μέρα, τόνισε ότι οι αρχές ασφαλείας θα επιβάλουν την τάξη στη χώρα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Ανώτατου Δικαστηρίου Γκολαμχοσέιν Μοχσένι-Ετζέι, υποσχέθηκε παράλληλα ότι η τιμωρία των διαδηλωτών «θα είναι αποφασιστική, μέγιστη και χωρίς καμία νομική επιείκεια».

Στο μεταξύ, δεκάδες βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από τις χθεσινές διαμαρτυρίες, που εξαπλώθηκαν στο σύνολο των επαρχιών του Ιράν, καταγράφοντας εικόνες χάους, με δημόσια κτήρια να καίγονται και με κρατικά σύμβολα σε κεντρικές πλατείες να αποκαθηλώνονται, μεταξύ των οποίων αγάλματα του Χαμενεΐ και του Κασέμ Σουλεϊμανί.

