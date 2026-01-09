Ecommbx
Στην Κύπρο η Φον ντερ Λάιεν και το Κολλέγιο των Επιτρόπων 15-16 Ιανουαρίου

 09.01.2026 - 21:36
Την εκ νέου έλευση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην Κύπρο την Πέμπτη και Παρασκευή, 15-16 Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποντέστα, κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η επίσκεψη του Κολλεγίου των Επιτρόπων όπου προεδρεύει Φον ντερ Λάιεν, θα λάβει χώρα στο Λιμάνι της Λεμεσού το πρωί της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα συναντήσεων τόσο της Προέδρου, όσο και των Επιτρόπων των 27 δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Ρωσικό αποτύπωμα πίσω από το επίμαχο βίντεο ερευνούν οι Αρχές

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

