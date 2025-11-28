Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το ThemaOnline, η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Αρθρωτό όχημα, το οποίο οδηγούσε Ελληνοκύπριος, στην προσπάθειά του να στρίψει δεξιά και να εισέλθει σε κύριο δρόμο, συγκρούστηκε – υπό συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Λάρνακας – πλευρικά με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε αλλοδαπός.

Από το βίαιο χτύπημα, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε κρίσιμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λάρνακας. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς.

Στη σκηνή εντοπίστηκε κράνος, ενώ το οδόστρωμα είχε γεμίσει θραύσματα και σπασμένα υλικά, όπως καταγράφεται και στις φωτογραφίες.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται εντατικά, με μέλη της Τροχαίας Λάρνακας να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.