ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σύσκεψη Νομικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας για το επίμαχο βίντεο: «Σε δύο επίπεδα οι έρευνες»

 12.01.2026 - 11:27
Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται γύρω από το βίντεο που αναρτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πλατφόρμα Χ και προκάλεσε έντονο πολιτικό και θεσμικό απόηχο. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, με τη Νομική Υπηρεσία να καθορίζει το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της διερεύνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, κατά την οποία υπήρξε ενημέρωση για την πορεία των ερευνών και δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες.

Όπως αναφέρεται αυτούσια στην ανακοίνωση, «ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχαν σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος τους ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών σχετικά με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες».

Η Νομική Υπηρεσία επισημαίνει ότι, «με οδηγίες της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας εξετάζει τόσο το ζήτημα της υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και το περιεχόμενο του βίντεο ως προς ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων».

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, «ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε για τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα από πλευράς Αστυνομίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και δόθηκαν οδηγίες για λήψη περαιτέρω μέτρων και άμεση ενημέρωση επί αυτών, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τον Γενικό Εισαγγελέα».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να διατηρούν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα και να αναμένουν τα επόμενα ευρήματα πριν από οποιεσδήποτε περαιτέρω αποφάσεις.

Η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεση αναφορικά με το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

