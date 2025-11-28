Ecommbx
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

 28.11.2025 - 09:29
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

Ψευδείς χαρακτηρίζει η Νομική Υπηρεσία τις τοποθετήσεις ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διέταξε την αναστολή ποινικής δίωξης εναντίον πελάτη του πρώην δικηγορικού του γραφείου.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με πρόσφατες τοποθετήσεις και ανακοινώσεις συγκεκριμένα άτομα επιχειρούν, διοχετεύοντας αποσπασματική έως και επιλεκτική πληροφόρηση που βρίθει ανακριβειών, να δημιουργήσουν περιρρέουσα σε σχέση με χειρισμό υπόθεσης δήθεν από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά τρόπο που πλήττει τον θεσμό, προβάλλοντας καταφατικά τη θέση ότι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας διέταξε την αναστολή της ποινικής δίωξης κατηγορουμένου που φέρετο να εμπλέκεται στην υπόθεση (βομβιστική επίθεση), επειδή το πρόσωπο αυτό εκπροσωπείτο από το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Σάββα Αγγελίδη.

Ουδέν αναληθέστερο.

Η απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για αναστολή της ποινικής δίωξης του συγκεκριμένου προσώπου στις κατηγορίες που αφορούσαν στο εν λόγω περιστατικό κατέστη αναπόφευκτη επειδή κατά τον χρόνο έναρξης της ποινικής δίκης, οι βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης, ήτοι οι παραπονούμενοι, έδωσαν νέες καταθέσεις στην Αστυνομία δηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο να συνδράμουν στην απόδειξη της υπόθεσης με μαρτυρία τους στο δικαστήριο.

Επιπλέον, άλλος βασικός μάρτυρας είχε και αυτός δώσει στην Αστυνομία νέα κατάθεση, με την οποία αναίρεσε τα όσα είχε αναφέρει σε προηγούμενη κατάθεσή του σχετικά με τις κινήσεις ενός εκ των κατηγορουμένων, εξουδετερώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή του εν λόγω κατηγορουμένου στο αδίκημα.

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μην υπάρχει εν τέλει μαρτυρία για απόδειξη των κατηγοριών και η απόφαση λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί αίτημα από πλευράς κατηγορουμένου.

Οι λόγοι αναστολής της ποινικής δίωξης δηλώθηκαν στο Δικαστήριο κατά τη δικάσιμο και καταγράφηκαν στα πρακτικά της διαδικασίας.

Την αναστολή της ποινικής δίωξης αποφάσισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, μετά από σύσταση των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίστηκαν τον φάκελο της ποινικής υπόθεσης, καθώς και από την αρμόδια Εισαγγελέα. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχε εξαρχής εξαιρεθεί από οτιδήποτε αφορούσε στην εν λόγω υπόθεση.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, ο κατηγορούμενος για τον οποίον γίνεται λόγος ότι έλαβε αναστολή ποινικής δίωξης όπως και ένας άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση, αντιμετώπιζαν και κατηγορίες για το αδίκημα κατοχής παράνομων ναρκωτικών ουσιών, για τις οποίες η ποινική δίωξη δεν ανεστάλη και, κατόπιν δικής τους παραδοχής, βρέθηκαν ένοχοι σε αυτές και τους επιβλήθηκε ποινή από το Κακουργιοδικείο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

