ΔΙΕΘΝΗ

62χρονος Βρετανός προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα των εγγονιών του που είχε ερωτική σχέση - «Είναι καλός άνθρωπος» είπε η 33χρονη

 28.11.2025 - 15:40
62χρονος Βρετανός προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα των εγγονιών του που είχε ερωτική σχέση - «Είναι καλός άνθρωπος» είπε η 33χρονη

Ένας Βρετανός που κατηγορούνταν ότι προσπάθησε να πνίξει την πρώην νύφη του στις ΗΠΑ αφέθηκε τελικά ελεύθερος, έπειτα από συμφωνία επί των κατηγοριών.

Ο 62χρονος Mark Gibbon, από το Beaconsfield του Buckinghamshire, είχε συλληφθεί τον Αύγουστο στη Φλόριντα, όταν –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– φέρεται να κράτησε επανειλημμένα το κεφάλι της Jasmine Wyld κάτω από το νερό στην πισίνα του σπιτιού που είχαν νοικιάσει κοντά στην Disney. Οι δύο τους είχαν σχέση, ενώ εκείνη είναι και η μητέρα των δύο εγγονιών του.

Ως αιτία της σύλληψης αναφέρεται ότι ο Gibbon «έσπρωξε την 33χρονη κάτω από το νερό και την κράτησε εκεί πολύ ώρα».

Ο σερίφης της Polk County, Grady Judd, είχε δηλώσει τότε ότι ο Βρετανός αντιμετώπιζε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού και επίθεση, ενώ τον είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να «παραμείνει στη Φλόριντα πολύ περισσότερο απ’ όσο είχε υπολογίσει».

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης για «τους όρους της διαθήκης του», σύμφωνα με τις Αρχές. Η αστυνομική υπηρεσία είχε επίσης αναφέρει ότι η 9χρονη κόρη της Wyld πήδηξε στην πισίνα για να τον σταματήσει και να μην πνίξει τη μητέρα της.

Ωστόσο, η υπόθεση άλλαξε δικαστική πορεία όταν η βασική κατηγορία υποβαθμίστηκε. Η απόπειρα ανθρωποκτονίας μετατράπηκε αρχικά σε κατηγορία για επίθεση με στραγγαλισμό, πριν καταλήξει σε μία απλή κατηγορία για επίθεση, στην οποία ο Gibbon δήλωσε ένοχος στο πλαίσιο συμφωνίας. Αυτό ήταν που του επέτρεψε να αφεθεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αμφιβολίες για την υπόθεση δημιουργήθηκαν όταν η Wyld ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος, λέγοντας ότι ο Gibbon «λατρεύει την οικογένειά του» και ότι είναι «καλός άνθρωπος». «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν. Είναι ο καλύτερός μου φίλος», δήλωσε.

Οι εισαγγελείς της Polk County ανέφεραν στην Daily Mail ότι η παθούσα συμμετείχε στη διαδικασία λήψης απόφασης για την τελική μορφή της υπόθεσης.

«Η παθούσα ενημέρωσε το γραφείο μας ότι θεωρεί πως ο κατηγορούμενος έχει τιμωρηθεί αρκετά και επιθυμεί να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Αγγλία και να έχει επαφή με την ίδια και την κόρη της», αναφέρεται στη δήλωση.

«Δεν φοβάται τον κατηγορούμενο. Εκείνος ολοκλήρωσε πρόγραμμα διαχείρισης θυμού και κρίθηκε ένοχος για επίθεση».

