Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις
LIKE ONLINE

Τα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις

 28.11.2025 - 15:48
Τα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις

Ανησυχητικά χαρακτηρίζονται κάποια trends στα social, με πρόσφατο παράδειγμα μια τάση που ονομάζεται «αναστροφή της κάμερας».

Σε αυτήν, κάποιος από μια παρέα δίνει το κινητό του σε έναν ανυποψίαστο περαστικό και του ζητά να καταγράψει την παρέα ενώ κάνει ένα χορευτικό. Στη συνέχεια, η κάμερα γυρνά για να καταγράψει τον περαστικό που κάνει τη λήψη και το βίντεο που αναρτάται online, αποσπά συνήθως σχόλια που τον κοροϊδεύουν.

Η έρευνα δείχνει ότι όταν οποιαδήποτε μορφή ταπείνωσης μετατρέπεται σε ψυχαγωγία, η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει τον ηθικό της προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες προειδοποιούν ότι trends όπως το συγκεκριμένο στα social, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, απειλώντας τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία τους.

Η έρευνα έχει επίσης αποκαλύψει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο, την προσοχή, τη μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία και την ανάπτυξη της γλώσσας σε παιδιά και νέους ενήλικες. Πρόκειται για απαραίτητες δεξιότητες για τη μάθηση, την ανθεκτικότητα και τη λήψη ηθικών αποφάσεων και αξίζει να σημειωθεί ότι η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει πως ο εγκέφαλος δεν ωριμάζει πριν από την ηλικία των 25 ετών.

Όπως αναφέρει η μελέτη, αυτές οι σοβαρές ανησυχίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, προσθέτοντας στην όλη αρνητική κατάσταση πως τα παιδιά σήμερα δεν συμμετέχουν τόσο σε σωματικό παιχνίδι και δεν χρησιμοποιούν τη φαντασία τους όσο το έκαναν στο παρελθόν.

Το σωματικό παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό στο σχολείο. Βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία σύνδεσης που ενισχύει τις σχέσεις και προάγει την προσωπική και κοινωνική κατανόηση. Χωρίς τις πολύπλοκες δυναμικές που υπάρχουν στο σωματικό παιχνίδι, η κοινωνική προσαρμοστικότητα μειώνεται, μια συνέπεια που αφορά και την ενήλικη ζωή.

Μια γενιά στερημένη παιχνιδιού, κινδυνεύει να γίνει λιγότερο ανθεκτική, λιγότερο αυτόνομη και πιο εξαρτημένη από εξωτερικές βοήθειες.

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση—είναι εκπαίδευση. Κι όταν τα trends το αντικαθιστούν, οι κίνδυνοι μπορεί να ξεπεράσουν την γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη.

Ακόμα και οι ενήλικες χρειάζονται το παιχνίδι.

Οι μεγάλοι, όπως τα παιδιά, έχουν ανάγκη τη σωματική δραστηριότητα για να υποστηρίξουν τη σωματική και ψυχική τους ευημερία. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης, αλλά και ως ένα εργαλείο για την ενίσχυση της υγείας και της κοινωνικής συνδεσιμότητας.

Οι τάσεις στα social μας επηρεάζουν όλους

Οι τάσεις και τα challenges δεν επηρεάζουν μόνο τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Η συνεχής έκθεση στα trends με αρνητικό περιεχόμενο ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας σε κάθε ηλικία και μπορεί να μας οδηγήσει στο να ακολουθούμε μόδες που δεν συνάδουν με τις αξίες μας, απλά και μόνο για να συμβαδίσουμε με την πλειοψηφία. Αυτή η συνεχής προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια εικόνα μπορεί να εντείνει το άγχος, την ανασφάλεια και την απογοήτευση.

Επιπλέον, η απομόνωση ενδέχεται να αυξάνεται, καθώς οι κοινωνικές μας σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές.

Αν και οι περισσότεροι ενήλικες κατανοούν την αξία της ιδιωτικότητας, πολλές φορές η επιθυμία να συμμετέχουν σε trends τους παρασύρει να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες ή να εκθέσουν την προσωπική τους ζωή χωρίς να συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις.

Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε, κάνουμε, λέμε και επιλέγουμε

Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν ένας πολιτισμός χάνει ηθικές του αξίες, καταρρέει.

Κάθε κοινωνία υφίσταται χάρη στην προσπάθεια και τις επιλογές που κάνουμε όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά.

Αν τα προβλήματα δεν συζητιούνται ανοιχτά, αν προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι ενήλικες έχουμε τεράστια ευθύνη στην διαμόρφωση της κοινωνίας, καθώς εμείς καθοδηγούμε τη νέα γενιά. Αν δεν αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media και της κοινωνικής πίεσης που προκαλούν οι εκάστοτε τάσεις, πώς μπορούμε να ζητάμε από τους μικρότερος να τις αποφύγουν;

Καθώς τα trends συνεχίζουν να διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια και τις συνέπειες των επιλογών μας και να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε έναν υγιή, ηθικό και υπεύθυνο κόσμο, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

62χρονος Βρετανός προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα των εγγονιών του που είχε ερωτική σχέση - «Είναι καλός άνθρωπος» είπε η 33χρονη

 28.11.2025 - 15:40
Επόμενο άρθρο

ΑΕΛ-Απόλλων: Διαβουλεύσεις μετά την επιστολή Αστυνομίας - Η αντίδραση των ομάδων

 28.11.2025 - 16:02
«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

Στις 11 Δεκεμβρίου θα επισκεφθούν από κοινού οι δύο ηγέτες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και ακολούθως θα έχουν κοινή συνάντηση υπό την καθοδήγηση της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπροσώπου  των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

«Κλείδωσε» η κοινή συνάντηση Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν με Ολγκίν

  •  28.11.2025 - 14:01
ΠτΔ για ανέλεγκτο Εισαγγελέα - «Πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025»

ΠτΔ για ανέλεγκτο Εισαγγελέα - «Πρέπει να λειτουργούμε με όρους του κράτους του 2025»

  •  28.11.2025 - 13:54
Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

Κρίσιμα ο 28χρονος μοτοσικλετιστής - Πώς συνέβη το τροχαίο στην Δρομολαξιά

  •  28.11.2025 - 16:22
Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Στις Κεντρικές Φυλακές οι δύο 28χρονοι για τον φόνο Δημοσθένους μέχρι την δίκη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  28.11.2025 - 16:09
Τι έδειξε η νεκροτομή της 49χρονης που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Τι έδειξε η νεκροτομή της 49χρονης που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

  •  28.11.2025 - 15:10
Έρχεται η «ADEL»: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Έρχεται η «ADEL»: Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  28.11.2025 - 13:23
Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

  •  28.11.2025 - 12:31
Φρικτό έγκλημα: Αδέλφια δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»

Φρικτό έγκλημα: Αδέλφια δολοφόνησαν και πέταξαν σε βάλτο την αδελφή τους επειδή «αμαύρωσε την τιμή τους»

  •  28.11.2025 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα