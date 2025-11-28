Τα trends στα social media κρύβουν περισσότερους κινδύνους από όσους νομίζεις

Σε αυτήν, κάποιος από μια παρέα δίνει το κινητό του σε έναν ανυποψίαστο περαστικό και του ζητά να καταγράψει την παρέα ενώ κάνει ένα χορευτικό. Στη συνέχεια, η κάμερα γυρνά για να καταγράψει τον περαστικό που κάνει τη λήψη και το βίντεο που αναρτάται online, αποσπά συνήθως σχόλια που τον κοροϊδεύουν.

Η έρευνα δείχνει ότι όταν οποιαδήποτε μορφή ταπείνωσης μετατρέπεται σε ψυχαγωγία, η κοινωνία κινδυνεύει να χάσει τον ηθικό της προσανατολισμό. Πιο συγκεκριμένα, ψυχολόγοι και νευροεπιστήμονες προειδοποιούν ότι trends όπως το συγκεκριμένο στα social, εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους, απειλώντας τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία τους.

Η έρευνα έχει επίσης αποκαλύψει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον εγκέφαλο, την προσοχή, τη μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία και την ανάπτυξη της γλώσσας σε παιδιά και νέους ενήλικες. Πρόκειται για απαραίτητες δεξιότητες για τη μάθηση, την ανθεκτικότητα και τη λήψη ηθικών αποφάσεων και αξίζει να σημειωθεί ότι η νευροεπιστήμη επιβεβαιώνει πως ο εγκέφαλος δεν ωριμάζει πριν από την ηλικία των 25 ετών.

Όπως αναφέρει η μελέτη, αυτές οι σοβαρές ανησυχίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, προσθέτοντας στην όλη αρνητική κατάσταση πως τα παιδιά σήμερα δεν συμμετέχουν τόσο σε σωματικό παιχνίδι και δεν χρησιμοποιούν τη φαντασία τους όσο το έκαναν στο παρελθόν.

Το σωματικό παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό στο σχολείο. Βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία σύνδεσης που ενισχύει τις σχέσεις και προάγει την προσωπική και κοινωνική κατανόηση. Χωρίς τις πολύπλοκες δυναμικές που υπάρχουν στο σωματικό παιχνίδι, η κοινωνική προσαρμοστικότητα μειώνεται, μια συνέπεια που αφορά και την ενήλικη ζωή.

Μια γενιά στερημένη παιχνιδιού, κινδυνεύει να γίνει λιγότερο ανθεκτική, λιγότερο αυτόνομη και πιο εξαρτημένη από εξωτερικές βοήθειες.

Το παιχνίδι δεν είναι μόνο διασκέδαση—είναι εκπαίδευση. Κι όταν τα trends το αντικαθιστούν, οι κίνδυνοι μπορεί να ξεπεράσουν την γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη.

Ακόμα και οι ενήλικες χρειάζονται το παιχνίδι.

Οι μεγάλοι, όπως τα παιδιά, έχουν ανάγκη τη σωματική δραστηριότητα για να υποστηρίξουν τη σωματική και ψυχική τους ευημερία. Όχι μόνο ως τρόπο διασκέδασης, αλλά και ως ένα εργαλείο για την ενίσχυση της υγείας και της κοινωνικής συνδεσιμότητας.

Οι τάσεις στα social μας επηρεάζουν όλους

Οι τάσεις και τα challenges δεν επηρεάζουν μόνο τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους ενήλικες. Η συνεχής έκθεση στα trends με αρνητικό περιεχόμενο ενδέχεται να επηρεάσει την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας σε κάθε ηλικία και μπορεί να μας οδηγήσει στο να ακολουθούμε μόδες που δεν συνάδουν με τις αξίες μας, απλά και μόνο για να συμβαδίσουμε με την πλειοψηφία. Αυτή η συνεχής προσπάθεια να προσαρμοστούμε σε μια εικόνα μπορεί να εντείνει το άγχος, την ανασφάλεια και την απογοήτευση.

Επιπλέον, η απομόνωση ενδέχεται να αυξάνεται, καθώς οι κοινωνικές μας σχέσεις γίνονται πιο επιφανειακές.

Αν και οι περισσότεροι ενήλικες κατανοούν την αξία της ιδιωτικότητας, πολλές φορές η επιθυμία να συμμετέχουν σε trends τους παρασύρει να μοιραστούν προσωπικές πληροφορίες ή να εκθέσουν την προσωπική τους ζωή χωρίς να συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις.

Είμαστε ό,τι σκεφτόμαστε, κάνουμε, λέμε και επιλέγουμε

Η ιστορία έχει δείξει ότι όταν ένας πολιτισμός χάνει ηθικές του αξίες, καταρρέει.

Κάθε κοινωνία υφίσταται χάρη στην προσπάθεια και τις επιλογές που κάνουμε όλοι μαζί και ο καθένας μας ξεχωριστά.

Αν τα προβλήματα δεν συζητιούνται ανοιχτά, αν προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε θα υπάρξουν συνέπειες.

Οι ενήλικες έχουμε τεράστια ευθύνη στην διαμόρφωση της κοινωνίας, καθώς εμείς καθοδηγούμε τη νέα γενιά. Αν δεν αναγνωρίζουμε τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των social media και της κοινωνικής πίεσης που προκαλούν οι εκάστοτε τάσεις, πώς μπορούμε να ζητάμε από τους μικρότερος να τις αποφύγουν;

Καθώς τα trends συνεχίζουν να διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα όρια και τις συνέπειες των επιλογών μας και να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε έναν υγιή, ηθικό και υπεύθυνο κόσμο, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.