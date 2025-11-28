Ecommbx
Αστυνομικό Ρεπορτάζ«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

 28.11.2025 - 12:02
«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

Νέα κρίσιμα στοιχεία που «κλειδώνουν» τον έναν από τους δύο 28χρονους Γεωργιανούς κατηγορούμενους ως τον εκτελεστή του Σταύρου Δημοσθένους, αποκάλυψε η κατηγορούσα Αρχή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Ρούχα του δράστη σε κάδο απορριμμάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος Έρικα Καβάζη στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», κατά την αγόρευση της Κατηγορούσας Αρχής, παρουσιάστηκε μαρτυρικό υλικό που καταδεικνύει ότι ο ένας 28χρονος φορούσε συγκεκριμένα ρούχα την ημέρα της εκτέλεσης — ένα αθλητικό φούτερ, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου με χαρακτηριστικούς μωβ φακούς. Τα αντικείμενα αυτά εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων, σε περιοχή όπου διαμένει άλλος κατηγορούμενος της ίδιας υπόθεσης, και σύμφωνα με την Αστυνομία έχουν ήδη συνδεθεί επιστημονικά με τον ύποπτο.

Οι εξετάσεις, όπως επισημάνθηκε στο δικαστήριο, καταδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος 28χρονος είναι το πρόσωπο που πάτησε τη σκανδάλη εναντίον του Δημοσθένους.

Ο ρόλος του δεύτερου κατηγορούμενου

Ο δεύτερος 28χρονος, επίσης από τη Γεωργία, φέρεται —βάσει μαρτυριών που κατατέθηκαν— να είναι το πρόσωπο που συνέδραμε στη φυγάδευση των δραστών. Σύμφωνα με την Κατηγορούσα Αρχή, μετέφερε τόσο τον φερόμενο εκτελεστή όσο και τον οδηγό του λευκού βαν, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα καμένο, μετά την εγκατάλειψη του μαύρου σκούτερ στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση άλλα τέσσερα πρόσωπα, επίσης υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Αγόρευση χωρίς ενστάσεις

Οι δύο δικηγόροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση στη συνέχιση της κράτησης των δύο 28χρονων, διατηρώντας ωστόσο τα δικαιώματά τους για την πρώτη ακρόαση της δίκης. Η δικαστής επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή της εντός των επόμενων ωρών, λόγω άλλων εκκρεμών υποθέσεων.

Παραπομπή σε Κακουργιοδικείο

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο αποφάσισε την παραπομπή τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο θα συνέλθει στις 29 Ιανουαρίου 2026, μαζί με τους τέσσερις συγκατηγορούμενους που είχαν παραπεμφθεί σε προηγούμενη διαδικασία στις 13 Νοεμβρίου.

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

