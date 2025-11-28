Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτό είναι το προϊόν που οι ειδικοί συστήνουν να μην αγοράσετε ποτέ σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων
LIKE ONLINE

Αυτό είναι το προϊόν που οι ειδικοί συστήνουν να μην αγοράσετε ποτέ σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων

 28.11.2025 - 11:52
Αυτό είναι το προϊόν που οι ειδικοί συστήνουν να μην αγοράσετε ποτέ σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων

Τα τελευταία χρόνια, οι πλατφόρμες μεταχειρισμένων προϊόντων γνωρίζουν άνθιση και αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί να είναι γεμάτες ευκαιρίες, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους. Οι συναλλαγές μεταξύ ατόμων προσελκύουν επίσης και άτομα, έτοιμα να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη των αγοραστών. Σύμφωνα με έναν ειδικό του κλάδου, υπάρχει ένας τύπος προϊόντος για τον οποίο απαιτείται εξαιρετική προσοχή.

Το προϊόν που δεν πρέπει ποτέ να αγοράσετε

Μεταξύ των πιο ευάλωτων κατηγοριών, τα smartphones κατέχουν εξέχουσα θέση. Η υψηλή τους αξία και η ισχυρή τους ζήτηση τα καθιστούν ιδανικό στόχο για απατεώνες. "Δεν είναι μόνο οι πωλητές που κάνουν απάτες, είναι και οι αγοραστές", δήλωσε στο Journal des Femmes ο Marc Mazière , ιδρυτής του ιστολογίου Radin Malin. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έλαβαν ποτέ το δέμα τους, ενώ άλλοι στέλνουν ένα άδειο δέμα ή ένα που περιέχει ένα άσχετο αντικείμενο.

Μια άλλη καθιερωμένη τεχνική; Η σούπερ προσφορά μιας υποτιθέμενης "νέας" συσκευής, η οποία εξακολουθεί να είναι τυλιγμένη σε σελοφάν. Ο πωλητής ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει τη συσκευασία από φόβο μήπως μειωθεί η αξία της. Καθησυχασμένος, ο αγοραστής πληρώνει χωρίς υποψία. Αλλά κατά την παράδοση, κάποιοι ανακαλύπτουν μια απλή βαριά μάζα: "Θα μπορούσε επίσης να είναι ένα τούβλο ή οτιδήποτε ζυγίζει περίπου το ίδιο", εξηγεί ο Marc Mazière. Άλλοι βρίσκουν πλάκες σαπουνιού ή ακόμα και πλαστελίνη, μερικές φορές αντί για τηλέφωνο.

Προσοχή στα παραποιημένα προϊόντα

Πέρα από τις παραποιημένες συσκευασίες, υπάρχουν και τα πλαστά smartphones. Ορισμένα μάλιστα είναι τόσο καλά αντίγραφα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί αμέσως η απάτη. "Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως, ακόμη και ένα εκπαιδευμένο μάτι μπορεί να ξεγελαστεί. Είναι δύσκολο να εντοπίσεις την απάτη, ακόμη και για κάποιον που γνωρίζει από αυτά τα πράγματα", τονίζει ο Marc Mazière.

Τι μπορείτε να κάνετε; Πώς να προστατευτείτε; Ευτυχώς, ένας απλός έλεγχος μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους: Ζητήστε το IMEI, τον μοναδικό αριθμό που προσδιορίζει κάθε τηλέφωνο. "Μπορείτε να ελέγξετε online αν πρόκειται για το σωστό μοντέλο. Εάν δεν είναι, ή εάν ο πωλητής διστάζει να παράσχει το IMEI, να είστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε με αυτό", συμβουλεύει ο Marc Mazière.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ορισμένοι απατεώνες φτάνουν στο σημείο να παρέχουν ακόμη και έναν έγκυρο αριθμό για μια πλαστή συσκευή. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας ακόμη λόγος για να αποφύγετε εντελώς την αγορά smartphone από ιδιώτες.

Πηγή: harpersbazaar.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση
Το Columbia Burgers + More ανακοίνωσε Black Friday - Δείτε τις προσφορές - Για πόσες ημέρες θα ισχύει
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»
Σου αρέσει να ταξιδεύεις; Black Friday Ryanair: 1+1 εισιτήριο στη μισή τιμή
Κωνσταντίνος Βασάλος: Οφείλω τα πάντα στο Survivor, δούλευα πάρα πολλές ώρες και τώρα δεν δουλεύω σχεδόν καθόλου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

 28.11.2025 - 11:48
Επόμενο άρθρο

«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

 28.11.2025 - 12:02
ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

Στις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Μεταναστευτικό, το Ουκρανικό, καθώς και πολλά ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ilze Juhansone, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

ΠτΔ: «Θα εξεταστούν θέματα που αγγίζουν τους πολίτες κατά την Κυπριακή Προεδρία - Υψηλή προτεραιότητα το Ουκρανικό»

  •  28.11.2025 - 10:37
«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

«Κλειδώνει» ο εκτελεστής του Δημοσθένους: Εντόπισαν τα ρούχα που φορούσε σε κάδο απορριμμάτων – Αποκαλύψεις ενώπιον Δικαστηρίου

  •  28.11.2025 - 12:02
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το τροχαίο στη Δρομολαξιά – Σε σοβαρή κατάσταση ο μοτοσικλετιστής – Πώς σημειώθηκε η σύγκρουση

  •  28.11.2025 - 09:01
Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

Νομική Υπηρεσία: Διαψεύδει ότι ο Αγγελίδης ανέστειλε ποινική δίωξη πρώην πελάτη του - «Ουδέν αναληθέστερο»

  •  28.11.2025 - 09:29
Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

Ξεκινά απευθείας σύνδεση Λάρνακας-Βρυξελλών - Τι προβλέπει η σύμβαση και τα 400 ευρώ για οικονομική θέση

  •  28.11.2025 - 10:59
Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

Ανάκληση άλλων επτά οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακου Takata - Η ανακοίνωση του TOM

  •  28.11.2025 - 11:15
Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

Ζητά να γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλων η Αστυνομία - Απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ

  •  28.11.2025 - 12:31
Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

  •  28.11.2025 - 11:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα