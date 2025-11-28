Αυτό είναι το προϊόν που οι ειδικοί συστήνουν να μην αγοράσετε ποτέ σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων

Το προϊόν που δεν πρέπει ποτέ να αγοράσετε

Μεταξύ των πιο ευάλωτων κατηγοριών, τα smartphones κατέχουν εξέχουσα θέση. Η υψηλή τους αξία και η ισχυρή τους ζήτηση τα καθιστούν ιδανικό στόχο για απατεώνες. "Δεν είναι μόνο οι πωλητές που κάνουν απάτες, είναι και οι αγοραστές", δήλωσε στο Journal des Femmes ο Marc Mazière , ιδρυτής του ιστολογίου Radin Malin. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έλαβαν ποτέ το δέμα τους, ενώ άλλοι στέλνουν ένα άδειο δέμα ή ένα που περιέχει ένα άσχετο αντικείμενο.

Μια άλλη καθιερωμένη τεχνική; Η σούπερ προσφορά μιας υποτιθέμενης "νέας" συσκευής, η οποία εξακολουθεί να είναι τυλιγμένη σε σελοφάν. Ο πωλητής ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να ανοίξει τη συσκευασία από φόβο μήπως μειωθεί η αξία της. Καθησυχασμένος, ο αγοραστής πληρώνει χωρίς υποψία. Αλλά κατά την παράδοση, κάποιοι ανακαλύπτουν μια απλή βαριά μάζα: "Θα μπορούσε επίσης να είναι ένα τούβλο ή οτιδήποτε ζυγίζει περίπου το ίδιο", εξηγεί ο Marc Mazière. Άλλοι βρίσκουν πλάκες σαπουνιού ή ακόμα και πλαστελίνη, μερικές φορές αντί για τηλέφωνο.

Προσοχή στα παραποιημένα προϊόντα

Πέρα από τις παραποιημένες συσκευασίες, υπάρχουν και τα πλαστά smartphones. Ορισμένα μάλιστα είναι τόσο καλά αντίγραφα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί αμέσως η απάτη. "Δεν το καταλαβαίνεις αμέσως, ακόμη και ένα εκπαιδευμένο μάτι μπορεί να ξεγελαστεί. Είναι δύσκολο να εντοπίσεις την απάτη, ακόμη και για κάποιον που γνωρίζει από αυτά τα πράγματα", τονίζει ο Marc Mazière.

Τι μπορείτε να κάνετε; Πώς να προστατευτείτε; Ευτυχώς, ένας απλός έλεγχος μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους: Ζητήστε το IMEI, τον μοναδικό αριθμό που προσδιορίζει κάθε τηλέφωνο. "Μπορείτε να ελέγξετε online αν πρόκειται για το σωστό μοντέλο. Εάν δεν είναι, ή εάν ο πωλητής διστάζει να παράσχει το IMEI, να είστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να προχωρήσετε με αυτό", συμβουλεύει ο Marc Mazière.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι ορισμένοι απατεώνες φτάνουν στο σημείο να παρέχουν ακόμη και έναν έγκυρο αριθμό για μια πλαστή συσκευή. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας ακόμη λόγος για να αποφύγετε εντελώς την αγορά smartphone από ιδιώτες.

Πηγή: harpersbazaar.gr