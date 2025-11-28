Σοκ στην Ελλάδα: 14χρονη έγκυος χτυπήθηκε από τη μητέρα της και απέβαλε - Η ανήλικη πήγε στην αστυνομία με το νεκρό βρέφος

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η υπόθεση άρχισε να «ξεδιπλώνεται» χθες Πέμπτη (27/11) όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 54χρονη μητέρα για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία καθώς φέρεται, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, να χτύπησε τόσο άσχημα την ανήλικη και έγκυο κόρη της, με αποτέλεσμα η τελευταία να αποβάλει.

Το κορίτσι πήρε το έμβρυο και εμφανίστηκε στο τμήμα, ενώ πλέον βρίσκεται στο Παίδων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα