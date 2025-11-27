Κύκλωμα στην Ελλάδα με εκατοντάδες πλαστούς πίνακες ζωγραφικής - Είχαν Φασιανό και Παρθένη - Δείτε βίντεο

Η σύλληψη του 42χρονου και του 57χρονου έγινε σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και μάλιστα ο 57χρονος κατηγορείται και για παράβαση του νόμου για τα όπλα.



Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.