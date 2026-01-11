Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης, Κωνσταντίνος Φιλαρέτου, δηλωσε ότι ο σημερινός αγώνας με την Εσθονία, που ήταν προγραμματισμένος για τις 18:00, αναβλήθηκε λόγω του συμβάντος.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ το συμβάν επηρέασε αρνητικά και την ψυχολογία των αθλητών.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση για αναβολή της αναμέτρησης, σημείωσε πως λήφθηκε κατά το Technical Meeting που πραγματοποιήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι η τύχη του αγώνα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσα από συζήτηση μεταξύ της Κυπριακής και της Εσθονικής Ομοσπονδίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Φιλαρέτου, η Εθνική ομάδα, η οποία διαμένει στην πόλη Πόλβα, αναχώρησε σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι με προορισμό το Ταλίν.

Όπως εξήγησε, αυτό έγινε κατόπιν απαίτησης της κυπριακής αποστολής, καθώς ο αρχικός προγραμματισμός προνοούσε διανυκτέρευση στην Πόλβα -μετά τον αγώνα- και στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο.

Ωστόσο, ανέφερε ότι μετά την εμπειρία του ατυχήματος, ζητήθηκε η μετακίνηση να πραγματοποιηθεί με το φως της ημέρας και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την ασφάλεια της αποστολής, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Είπε στο ΚΥΠΕ ότι η ομάδα θα διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο στο Ταλίν και αύριο το πρωί θα μεταβεί στο αεροδρόμιο για την επιστροφή της στην Κύπρο, εκτός εάν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση.

Όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος της ΚΟΧ, η αποστολή θα επιστρέψει όπως ήταν προγραμματισμένο, εκτός αν κάποια μέλη δεν λάβουν ιατρική έγκριση για να ταξιδέψουν.

Αρκετοί τραυματίες

Σε σχέση με την κατάσταση της υγείας των μελών της αποστολής, ο κ. Φιλαρέτου ανέφερε ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για σοβαρούς τραυματισμούς.

Εξήγησε ότι δύο μέλη της αποστολής νοσηλεύτηκαν αμέσως μετά το ατύχημα, αφού διακομίστηκαν σε νοσοκομείο από το σημείο του ατυχήματος, ενώ η υπόλοιπη αποστολή μετακινήθηκε στο ξενοδοχείο.

Οπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, αρκετά μέλη της ομάδας μετέβησαν σε νοσοκομείο δίπλα από το ξενοδοχείο, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

Σημείωσε πως όσο περνούσε η ώρα και οι αθλητές «κρύωναν», εμφανίστηκαν πόνοι και μικροτραυματισμοί, με αποτέλεσμα αρκετά μέλη της Εθνικής και της αποστολής να λάβουν ιατρική φροντίδα.

«Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό, όμως, είναι αρκετοί οι αθλητές και τα μέλη της αποστολής που παρουσιάζουν τραυματισμούς», ανέφερε.

Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ψυχολογικό αντίκτυπο του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΟΧ, το συμβάν επηρέασε πάρα πολύ τους αθλητές, κάτι που γνωστοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης.

Ωστόσο, όπως είπε, σήμερα η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη, ειδικά μετά από λίγες ώρες ξεκούρασης, με τη ψυχολογική εικόνα της ομάδας να παρουσιάζει βελτίωση.

Αναφορικά με τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος, ο κ. Φιλαρέτου ανέφερε ότι με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το κύριο αίτιο ήταν οι ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του οδοστρώματος.

Εξήγησε στο ΚΥΠΕ ότι το λεωφορείο της αποστολής κινείτο σε δρόμο με παγετό, υπό συνεχή χιονόπτωση, ενώ σε κάποιο σημείο συνάντησε συσσώρευση χιονιού, που έφθανε περίπου τα 40 εκατοστά.

Σε ερώτηση για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ο Πρόεδρος της ΚΟΧ σημείωσε ότι αυτά καθορίζονται από τις οδηγίες της Αστυνομίας σε κάθε χώρα, ενώ όσον αφορά τις μετακινήσεις εθνικών ομάδων, σχετίζονται κυρίως με την επιλογή κατάλληλων μέσων μεταφοράς, με το λεωφορείο να θεωρείται «ορθό μέσο».

Τόνισε, ωστόσο, ότι το ζήτημα αφορά πλέον τις συνθήκες υπό τις οποίες κινείτο το λεωφορείο, δηλαδή τον δρόμο και τον καιρό.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι βάσει κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης και προκηρύξεων των διοργανώσεων, την ευθύνη για τη φιλοξενία και τις μετακινήσεις φέρει η φιλοξενούσα Ομοσπονδία.

Καταληκτικά, ο κ. Φιλαρέτου υπογράμμισε ότι για την Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προέχει η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των μελών της αποστολής, ενώ σε μήνυμά του προς τις οικογένειες των αθλητών ανέφερε ότι «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και πρόνοιες για την ιατρική φροντίδα, την παρακολούθηση της κατάστασης των μελών της αποστολής και τον επανασχεδιασμό του πλάνου επιστροφής, ώστε η ομάδα να επιστρέψει με ασφάλεια στην Κύπρο».