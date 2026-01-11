Σοκάρουν τα στοιχεία: 44 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία - Χιλάδες τα περιστατικά το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, το 2022 καταγράφηκαν 30 καταγγελίες για σεξουαλική βία, 172 για σωματική βία και χίλιες τρακόσιες για ψυχολογική κακοποίηση.

Το χρόνο που πέρασε, καταγράφηκαν σχεδόν τέσσερις χιλιάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο», η Ανώτερη Υπαστυνόμος Εύη Νικολάου, τόνισε ότι η ενδοοικογενειακή βία πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολυθεματική προσέγγιση, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και της κοινωνίας.

Η Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Σουζάνα Παύλου, ανέφερε ότι οι καταγγελίες αυξάνονται σε όλες τις μορφές βίας, επισημαίνοντας όρι μία στις τέσσερις γυναίκες στην Κύπρο δηλώνει ότι έχει υποστεί κάποιας μορφής βία κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Από την πλευρά της, η Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Άνδρη Ανδρονίκου, σημείωσε ότι οι πραγματικοί αριθμοί παραμένουν άγνωστοι, καθώς πολλές περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται.

