ΕΛΛΑΔΑ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 23:22
Εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στο Γιαννιτσοχώρι της Ηλείας, όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή με αποτέλεσμα να ανατραπούν αυτοκίνητα.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των φαινομένων είναι το βίντεο από την ανατροπή ΙΧ το πρωί της Πέμπτης (8/1). Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε το ilialive.gr, αποτυπώνει το πως ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει σαν καρυδότσουφλό το αυτοκίνητο και το αφήνει αναποδογυρισμένο πάνω στο δρόμο. Η οδηγός σύμφωνα με πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού. Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.

Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της Ευρώπης: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το deal της ΕΕ με τη Mercosur, τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους αγρότες

 09.01.2026 - 23:00
Άγγελος Νεοφύτου: «Είχα πρόταση και από ΑΠΟΕΛ» - Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 23:42
Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

  •  09.01.2026 - 16:36
  •  09.01.2026 - 20:11
  •  09.01.2026 - 19:54
  •  09.01.2026 - 20:40
  •  09.01.2026 - 20:10
  •  09.01.2026 - 23:00
  •  09.01.2026 - 21:00
