Θρήνος στο Ηράκλειο: Νεκρός ο κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Ήταν μόλις 25 ετών - Δείτε εικόνες από το σημείο

Ο 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», μεταξύ Καστριού και Χόνδρου Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το neakriti, ο νεαρός Στέλιος, που είχε μεταβεί εκεί για κυνήγι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό της χαράδρας. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσβατο.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές. Δυστυχώς όμως, ο 25χρονος – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα από την πτώση.

Στο σημείο βρισκόταν ο πατέρας και ο αδερφός του θύματος, γεγονός που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο τραγικό. Ο νεαρός προερχόταν από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι και εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Βιάννο, καθώς επρόκειτο για έναν νέο άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: iefimerida.gr