Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘρήνος στο Ηράκλειο: Νεκρός ο κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Ήταν μόλις 25 ετών - Δείτε εικόνες από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Ηράκλειο: Νεκρός ο κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Ήταν μόλις 25 ετών - Δείτε εικόνες από το σημείο

 10.01.2026 - 16:37
Θρήνος στο Ηράκλειο: Νεκρός ο κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα - Ήταν μόλις 25 ετών - Δείτε εικόνες από το σημείο

Νεκρός ανασύρθηκε δυστυχώς ο κυνηγός για τον οποίο είχε στηθεί νωρίτερα επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τη διάσωσή του στην Κρήτη.

Ο 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου μετά από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το τραγικό περιστατικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», μεταξύ Καστριού και Χόνδρου Βιάννου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το neakriti, ο νεαρός Στέλιος, που είχε μεταβεί εκεί για κυνήγι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό της χαράδρας. Το σημείο χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσβατο.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές. Δυστυχώς όμως, ο 25χρονος – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα από την πτώση.

Στο σημείο βρισκόταν ο πατέρας και ο αδερφός του θύματος, γεγονός που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο τραγικό. Ο νεαρός προερχόταν από οικογένεια με μακρά παράδοση στο κυνήγι και εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Βιάννο, καθώς επρόκειτο για έναν νέο άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων
Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ
Tρια ζώδια που φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα στον έρωτα
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νίκος Σύκας: «Δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία»

 10.01.2026 - 16:13
Επόμενο άρθρο

Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα

 10.01.2026 - 17:03
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

Ονούφριος Κουλλά για το επίμαχο βίντεο: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό»

  •  10.01.2026 - 18:02
Νίκος Σύκας: «Δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία»

Νίκος Σύκας: «Δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία»

  •  10.01.2026 - 16:13
Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

Σοκαριστικό ρεπορτάζ για Αγία Νάπα: Βρετανοί νεαροί εργάτες ενώπιον άθλιων συνθηκών και ανήθικων σεξουαλικών προτάσεων

  •  10.01.2026 - 17:32
Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα

Γέμισε η Κύπρος ουράνια τόξα – Μαγικές εικόνες πάνω από τη Λευκωσία αλλά και τη θάλασσα

  •  10.01.2026 - 17:03
Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ

Σοκαριστικές φωτογραφίες από το ατύχημα της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Σπασμένο το παρμπρίζ

  •  10.01.2026 - 15:50
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

  •  10.01.2026 - 14:38
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

  •  10.01.2026 - 14:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα