Οικολόγοι μετά την παραίτηση Καρσερά: «Δεν είναι θέμα προσώπων – Ώρα για διαφάνεια και θεσμική θωράκιση»

Σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης και δημόσιου διαλόγου που πυροδοτήθηκε από το επίμαχο βίντεο και τις αναφορές του, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών παρεμβαίνει με σαφή και αιχμηρή ανακοίνωση.

Με αφορμή την παραίτηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, οι Οικολόγοι θέτουν στο επίκεντρο όχι τα πρόσωπα, αλλά τη θεσμική λειτουργία, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, στέλνοντας μήνυμα ότι η κοινωνική προσφορά οφείλει να θωρακίζεται θεσμικά και χωρίς σκιές.

Αυτούσια η Ανακοίνωση

Η δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αλλά και τις αναφορές που περιλαμβάνει, ανέδειξε σοβαρά ζητήματα που άπτονται της πολιτικής χρηματοδότησης, των σχέσεων εξουσίας με οικονομικά συμφέροντα και της ανάγκης ουσιαστικής θεσμικής λογοδοσίας. Όπως επισημάνθηκε και στην πρόσφατη ανακοίνωσή μας, όταν τέτοια ζητήματα τίθενται στο δημόσιο πεδίο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι επικοινωνιακή. Οφείλει να είναι θεσμική, τεκμηριωμένη και πλήρης.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά πρόσωπα αλλά θεσμούς. Δεν αφορά προθέσεις, χαρακτήρες ή οικογενειακές ιδιότητες, αλλά το πώς θεσμοί δημόσιου ενδιαφέροντος οφείλουν να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική θωράκιση, ώστε να μην αφήνουν περιθώριο για σκιές, υποψίες ή παρερμηνείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της πρώτης κ. Φιλίππας Καρσερά να αποχωρήσει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης αποτελεί εξέλιξη που αναδεικνύει την ανάγκη για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα, ανεξαρτήτως προθέσεων ή προσωπικών κινήτρων.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων επιχείρησε να ενισχύσει το πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η προσπάθεια αυτή κρίθηκε τελικά αντισυνταγματική μετά από προσφυγή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ωστόσο, οι λόγοι που οδήγησαν τη Βουλή σε αυτή την πρωτοβουλία παραμένουν απολύτως επίκαιροι: η ανάγκη για καθαρούς κανόνες, θεσμικές δικλίδες ασφαλείας και ουσιαστική λογοδοσία σε έναν φορέα που διαχειρίζεται πόρους κοινωνικής στήριξης και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.

Η κοινωνική προσφορά δεν μπορεί να στηρίζεται σε γκρίζες ζώνες ούτε να εξαρτάται από πρόσωπα ή άτυπες πρακτικές. Οφείλει να θωρακίζεται θεσμικά, ώστε να προστατεύεται τόσο το κοινωνικό έργο όσο και η αξιοπιστία των θεσμών.

Την ίδια στιγμή, είναι αυτονόητο ότι η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να εκτρέπεται σε στοχοποίηση, συκοφαντία ή διαδικτυακή ανθρωποφαγία. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην οικογενειακή ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση δημοκρατικού διαλόγου.

Η παρούσα συγκυρία πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές που να διασφαλίζουν, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς σκιές, διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία στη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και κάθε αντίστοιχου μηχανισμού κοινωνικής πολιτικής.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με υπεκφυγές ή προσωποκεντρικές αντιπαραθέσεις, αλλά με καθαρές απαντήσεις, ισχυρούς θεσμούς και σεβασμό στους δημοκρατικούς κανόνες.

Εκφράζουμε σεβασμό και εκτίμηση στην ενέργεια της κ. Καρσερά η οποία εφαρμόζει το ρητό "η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια". Είναι τιμητική η ευαισθησία και η ευθιξία που επέδειξε.

Περιμένουμε από τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Χαράλαμπο Χαραλάμπους, να προβεί σε ανάλογη ενέργεια επιδεικνύοντας την ίδια ευαισθησία και ευθιξία.