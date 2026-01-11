Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

 11.01.2026 - 18:10
ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο επανέρχεται το ΑΚΕΛ για την υπόθεση του επίμαχου βίντεο και τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στρέφοντας ευθέως τα πυρά του κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι οι χειρισμοί και η στάση του Νίκου Χριστοδουλίδη επιβεβαιώνουν πως είχε γνώση και συμμετοχή στον μηχανισμό που, όπως αναφέρει, λειτούργησε στο Προεδρικό, κάνοντας λόγο για σοβαρό θεσμικό, πολιτικό και ηθικό πλήγμα για τη χώρα.

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

H παραίτηση της συζύγου του κ. Χριστοδουλίδη από τον Φορέα θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη, ωστόσο χρειάστηκαν τρεις ημέρες. Ο δε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου που πρωταγωνιστεί στο βίντεο παραμένει στη θέση του. Ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών στον περιβόητο Φορέα και την οριστική κατάργησή του. Όσοι δεν είχαν αντιληφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα αντιλαμβάνονται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια εμπόδιζε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.

Η ουσία όμως αυτού του πελώριου θεσμικού, πολιτικού, ηθικού αλλά και ποινικού ζητήματος βρίσκεται βαθύτερα: στον μηχανισμό διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων που στήθηκε στο Προεδρικό και προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Αυτό αφορά κατ’ εξοχήν τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος με τη στάση του επιβεβαιώνει ότι ήταν κοινωνός και συμμέτοχος στον μηχανισμό. Αυτό κι αν είναι πλήγμα στη χώρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγινε «ροζ» η λίμνη Παραλιμνίου – Γέμισε με φλαμίνγκο – Μαγικές εικόνες
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές
Ανησυχία για νέα έξαρση εποχιακών λοιμώξεων - Νοσηλεύεται ένα παιδί με RSV στο Μακάρειο - Τι να προσέξουν οι γονείς
«Ο Γάρος της ημέρας»: Χτύπησε όχημα σε πάρκινγκ και έγινε «καπνός» – Έκκληση για πληροφορίες – Δείτε φωτογραφίες
Σοκάρουν τα στοιχεία: 44 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους λόγω ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία - Χιλάδες τα περιστατικά το 2025
Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης - Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Τραμπ στρέφεται τώρα προς την Κούβα: Τέλος το πετρέλαιο και τα λεφτά από τη Βενεζουέλα, κάντε συμφωνία μαζί μας «πριν να είναι πολύ αργά»

 11.01.2026 - 20:33
Επόμενο άρθρο

Θλίψη στον Στρόβολο: Απεβίωσε ο Γρηγόρης Μιχαήλ - Πότε θα γίνει η κηδεία - Φωτογραφία

 11.01.2026 - 19:48
Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σε μια εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, απαντά δημόσια στις έντονες αντιδράσεις και στα όσα διακινούνται το τελευταίο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή το επίμαχο βίντεο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

Σπάει τη σιωπή της η Πρώτη Κυρία για το επίμαχο βίντεο: «Δεν θα επιτρέψω να διασύρουν την οικογένειά μου» - Αποχωρεί από τον Ανεξάρτητο Φορέα

  •  11.01.2026 - 14:56
ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

  •  11.01.2026 - 18:10
Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόμπου με Ρούμπιο – Συζήτησαν γεωπολιτικές εξελίξεις και Κυπριακή Προεδρία ΕΕ

  •  11.01.2026 - 19:08
Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

Επιστρέφει στην Κύπρο η Εθνική Χειροσφαίρισης μετά το σοβαρό τροχαίο – Αρκετοί τραυματίες - Επηρεάστηκαν ψυχολογικά οι αθλητές

  •  11.01.2026 - 13:26
Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγική στιγμή στη Λευκωσία: Διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στην Αγλαντζιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  11.01.2026 - 17:09
Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

  •  11.01.2026 - 13:03
VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

VIDEO: Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

  •  11.01.2026 - 16:24
Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

Γιώργος Θεοφάνους: Η σπάνια κοινή εμφάνιση με τα παιδιά του στο πάρτι των γενεθλίων του - Δείτε φωτογραφίες

  •  11.01.2026 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα