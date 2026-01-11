ΑΚΕΛ για παραίτηση Πρώτης Κυρίας από το Φορέα: «Τρεις μέρες καθυστέρηση, καμία διαφάνεια» - Κατηγορεί τον Πρόεδρο για συγκάλυψη

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι οι χειρισμοί και η στάση του Νίκου Χριστοδουλίδη επιβεβαιώνουν πως είχε γνώση και συμμετοχή στον μηχανισμό που, όπως αναφέρει, λειτούργησε στο Προεδρικό, κάνοντας λόγο για σοβαρό θεσμικό, πολιτικό και ηθικό πλήγμα για τη χώρα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

H παραίτηση της συζύγου του κ. Χριστοδουλίδη από τον Φορέα θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη, ωστόσο χρειάστηκαν τρεις ημέρες. Ο δε Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου που πρωταγωνιστεί στο βίντεο παραμένει στη θέση του. Ακόμα και τώρα η κυβέρνηση αρνείται τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών στον περιβόητο Φορέα και την οριστική κατάργησή του. Όσοι δεν είχαν αντιληφθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τώρα αντιλαμβάνονται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια εμπόδιζε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.

Η ουσία όμως αυτού του πελώριου θεσμικού, πολιτικού, ηθικού αλλά και ποινικού ζητήματος βρίσκεται βαθύτερα: στον μηχανισμό διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων που στήθηκε στο Προεδρικό και προς εξυπηρέτηση του ίδιου του κ. Χριστοδουλίδη. Αυτό αφορά κατ’ εξοχήν τον Νίκο Χριστοδουλίδη ο οποίος με τη στάση του επιβεβαιώνει ότι ήταν κοινωνός και συμμέτοχος στον μηχανισμό. Αυτό κι αν είναι πλήγμα στη χώρα.