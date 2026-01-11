Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ στρέφεται τώρα προς την Κούβα: Τέλος το πετρέλαιο και τα λεφτά από τη Βενεζουέλα, κάντε συμφωνία μαζί μας «πριν να είναι πολύ αργά»

 11.01.2026 - 20:33
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την Κούβα ότι θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαφορετικά η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα.

«ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ άσκησε πίεση στην μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ώστε το βενεζουελανικό πετρέλαιο να αποστέλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της Κούβας, ωστόσο οι εκτιμήσεις τους δεν παρέχουν σαφή στήριξη στην πρόβλεψη του Τραμπ ότι το καθεστώς στο νησί είναι «έτοιμο να καταρρεύσει», όπως μετέδωσε το Reuters το Σάββατο, επικαλούμενο τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των εμπιστευτικών αξιολογήσεων.

Η άποψη της CIA είναι ότι βασικοί τομείς της κουβανικής οικονομίας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω των συχνών διακοπών ρεύματος, των εμπορικών κυρώσεων και άλλων προβλημάτων.

 

Η πιθανή απώλεια των εισαγωγών πετρελαίου και άλλης στήριξης από τη Βενεζουέλα, η οποία επί δεκαετίες αποτελεί βασικό σύμμαχο, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στο καθεστώς που βρίσκεται στα ηνία της Κούβας από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του περασμένου έτους, η Βενεζουέλα έστελνε στο νησί κατά μέσο όρο 27.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, καλύπτοντας περίπου το 50% του πετρελαϊκού ελλείμματος της Κούβας, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA.

