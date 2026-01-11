Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

Ο εκλιπών, μόλις 31 ετών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στη δημοτική αρχή, καθώς ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε υποδειγματικός εργαζόμενος και εξαιρετικός συνάδελφος, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο εργασιακό του περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Δήμου εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, συμμεριζόμενοι τον αβάσταχτο πόνο τους για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Η μνήμη του Στέλιου Γένη θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Αιωνία του η μνήμη.

O Στυλιανός οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, ο οποίος είχε αποβιβαστεί λίγο πριν το δυστύχημα.