Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του 31χρονου Στέλιου Γένη - «Ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του»

 11.01.2026 - 13:03
Βαθιά θλίψη και συγκλονισμός επικρατούν στον Δήμο Ιεροκηπίας μετά τον τραγικό θάνατο του Στέλιου Γένη, εργαζόμενου του Δήμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, σε τραγικό δυστύχημα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Ο εκλιπών, μόλις 31 ετών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στη δημοτική αρχή, καθώς ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα, το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε υποδειγματικός εργαζόμενος και εξαιρετικός συνάδελφος, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο εργασιακό του περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Δήμου εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, συμμεριζόμενοι τον αβάσταχτο πόνο τους για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Η μνήμη του Στέλιου Γένη θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Αιωνία του η μνήμη.

O Στυλιανός οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, ο οποίος είχε αποβιβαστεί λίγο πριν το δυστύχημα.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η ΚΔ αποτελεί μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος, όπως αποτελούν όλοι αυτοί που ενοχλούνται από τις κινήσεις της χώρας μας

 11.01.2026 - 12:55
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες με χαλάζι και πυκνή χιονόπτωση – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε τίθεται σε ισχύ

 11.01.2026 - 13:14
Η διαρροή του επίμαχου βίντεο στην πλατφόρμα Χ, από λογαριασμό με το όνομα «Emily Thompson», δεν αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής φθοράς.

