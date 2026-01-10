Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 08:50 π.μ., ο Στυλιανός Γένης, 32 ετών από τη Γεροσκήπου, οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, ο οποίος είχε αποβιβαστεί λίγο πριν το δυστύχημα. Η σορός ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου, ενώ η σκηνή παραμένει υπό διερεύνηση από την Τροχαία Πάφου.

