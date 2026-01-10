Ecommbx
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

 10.01.2026 - 14:38
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποδεικνύουν την σφοδρότητα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχία Πάφος, με έναν 32χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 08:50 π.μ., ο Στυλιανός Γένης, 32 ετών από τη Γεροσκήπου, οδηγούσε αυτοκίνητο σε χωμάτινο δρόμο σε αγροτική περιοχή του χωριού Πενταλιά, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός ο 32χρονος Στυλιανός - Σκοτώθηκε όταν το όχημά του έπεσε σε χαράδρα

Ο 32χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με 35χρονο φίλο του για εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων, ο οποίος είχε αποβιβαστεί λίγο πριν το δυστύχημα. Η σορός ανασύρθηκε από μέλη της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Πάφου, ενώ η σκηνή παραμένει υπό διερεύνηση από την Τροχαία Πάφου.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

