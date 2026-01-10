Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

 10.01.2026 - 14:57
Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

Μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και την υποδοχή του νέου έτους, η Κύπρος ετοιμάζεται να ζήσει την πιο κεφάτη και χρωματιστή περίοδο του χειμώνα: τις Απόκριες 2026.

Από την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, ξεκινά επισήμως η αποκριάτικη περίοδος, γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά έθιμα και γλέντι σε όλη τη χώρα, μέχρι την Καθαρά Δευτέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026, πέμπτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Πρόκειται για την ημέρα που παραδοσιακά οι Κύπριοι «τσικνίζουν» με ψητά κρέατα και γλέντι, πριν από την είσοδο στη νηστεία.

Η Κυριακή των Αποκριών πέφτει στις 15 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το αποκορύφωμα των εορτασμών με παρελάσεις, μασκαρέματα και λαϊκά πανηγύρια σε κάθε γωνιά της χώρας, παρόλο που τα σκήπτρα του Καρναβαλιού τα έχει η Λεμεσός.

Ακολουθεί η Κυριακή της Τυρινής στις 22 Φεβρουαρίου 2026, τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η περίοδος που σταδιακά εγκαταλείπεται η κατανάλωση κρέατος και κυριαρχούν τα γαλακτοκομικά εδέσματα. Θα πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση στη Λεμεσό.

Η Καθαρά Δευτέρα θα εορταστεί στις 23 Φεβρουαρίου 2026 και αποτελεί επίσημη αργία. Η ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής, ή αλλιώς τα Κούλουμα, με έθιμα όπως το πέταγμα του χαρταετού και τα παραδοσιακά νηστίσιμα φαγητά.

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

 10.01.2026 - 14:38
Επόμενο άρθρο

Ένα θρυλικό συγκρότημα, παγκοσμίου φήμης, επιστρέφει στην Κύπρο το 2026 για μια φαντασμαγορική συναυλία - Όλες οι λεπτομέρειες

 10.01.2026 - 15:05
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

  •  10.01.2026 - 14:38
Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

  •  10.01.2026 - 12:43
Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

  •  10.01.2026 - 10:15
«Ντύθηκε στα λευκά» το Τρόοδος – Βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

«Ντύθηκε στα λευκά» το Τρόοδος – Βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

  •  10.01.2026 - 12:28
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

  •  10.01.2026 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα