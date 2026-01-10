Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈνα θρυλικό συγκρότημα, παγκοσμίου φήμης, επιστρέφει στην Κύπρο το 2026 για μια φαντασμαγορική συναυλία - Όλες οι λεπτομέρειες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένα θρυλικό συγκρότημα, παγκοσμίου φήμης, επιστρέφει στην Κύπρο το 2026 για μια φαντασμαγορική συναυλία - Όλες οι λεπτομέρειες

 10.01.2026 - 15:05
Ένα θρυλικό συγκρότημα, παγκοσμίου φήμης, επιστρέφει στην Κύπρο το 2026 για μια φαντασμαγορική συναυλία - Όλες οι λεπτομέρειες

Το καλοκαίρι του 2026 η Κύπρος υποδέχεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα σχήματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Οι Gipsy Kings, στο πλαίσιο της World Tour 2026, έρχονται στη Λεμεσό για μια συναυλία που υπόσχεται έντονα συναισθήματα, αστείρευτο ρυθμό και αυθεντική μεσογειακή ενέργεια.

Στη σκηνή θα βρεθεί ο Pablo Reyes, ιδρυτικό μέλος και αυθεντική φωνή του συγκροτήματος, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή των Gipsy Kings και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού τους ήχου. Με την εμβληματική του ερμηνεία, φέρνει στο κυπριακό κοινό την εμπειρία των Gipsy Kings όπως τη γνώρισε και την αγάπησε εδώ και δεκαετίες.

Το κοινό θα παρασυρθεί σε ένα ξέφρενο μουσικό ταξίδι με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα “Bamboleo”, “Volare”, “La Dona” και πολλά ακόμη τραγούδια που σημάδεψαν τη διεθνή μουσική σκηνή. Ο μοναδικός συνδυασμός φλαμένκο, ρούμπας και λάτιν στοιχείων παραμένει το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος και συνεχίζει να ξεσηκώνει γενιές σε όλο τον κόσμο.

Η συναυλία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το κυπριακό κοινό να ζήσει από κοντά την αυθεντική ενέργεια των Gipsy Kings, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή κάτω από τον κυπριακό ουρανό.Το καλοκαίρι του 2026 αποκτά ρυθμό, πάθος και λάτιν παλμό — και η Κύπρος ετοιμάζεται να χορέψει στους ήχους μιας θρυλικής μπάντας.

19 Ιουλίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Κήπου «Μάριος Τόκας», Λεμεσός. Εισιτήρια από €49

Διαθέσιμα από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 10:00 π.μ., αποκλειστικά μέσω SoldOut Tickets

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανεμοστρόβιλος σήκωσε όχημα εν κινήσει στον αέρα στην Ηλεία, στιγμές τρόμου για την οδηγό - Δείτε βίντεο
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
Νέα νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν: Πάνω από 50 νεκροί σε 13 μέρες, ο Χαμενεΐ απειλεί με περισσότερο αίμα και ο εξόριστος Παχλαβί εκλιπαρεί τον Τραμπ να παρέμβει
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Ο Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχονται σύντομα: Πότε θα ανάψουμε κάρβουνα για Τσικνοπέμπτη - Ετοιμάστε στολές για καρναβάλι και φυλάξτε καλαμάρι για Καθαρά Δευτέρα

 10.01.2026 - 14:57
Επόμενο άρθρο

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στενή της συνεργάτιδα αποκαλύπτει για την υγεία της – «Παραμένει αισιόδοξη»

 10.01.2026 - 15:08
Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Σε δημόσια τοποθέτηση με σαφείς αιχμές και προειδοποιήσεις προχώρησε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφερόμενος στη διαρροή του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

Αντωνίου: Είχε προειδοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για υβριδική επίθεση - «Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλα βίντεο»

  •  10.01.2026 - 10:45
Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

Εικόνες από το σημείο της τραγωδίας: Έτσι σκοτώθηκε ο 32χρονος Στυλιανός - Το όχημα του έπεσε σε χαράδρα

  •  10.01.2026 - 14:38
Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

Σφοδρή επίθεση ΑΚΕΛ για το βίντεο: «Κατώτερη των περιστάσεων η στάση Χριστοδουλίδη»

  •  10.01.2026 - 12:43
Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

Κρίσιμες επαφές Φυτιρή στην Αθήνα: Τι συζητά με Κικίλια, Χρυσοχοΐδη και Φλωρίδη

  •  10.01.2026 - 10:15
«Ντύθηκε στα λευκά» το Τρόοδος – Βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

«Ντύθηκε στα λευκά» το Τρόοδος – Βίντεο και εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

  •  10.01.2026 - 12:28
Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

Γηράσκει ο πληθυσμός της Κύπρου: Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι ηλικιωμένοι - Τα στοιχεία μίλησαν

  •  10.01.2026 - 07:28
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

Aτύχημα για την Εθνική Κύπρου Χάντμπολ στην Εσθονία - Ανατράπηκε το λεωφορείο της αποστολής, δύο τραυματίες

  •  10.01.2026 - 10:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα