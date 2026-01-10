Ένα θρυλικό συγκρότημα, παγκοσμίου φήμης, επιστρέφει στην Κύπρο το 2026 για μια φαντασμαγορική συναυλία - Όλες οι λεπτομέρειες

Στη σκηνή θα βρεθεί ο Pablo Reyes, ιδρυτικό μέλος και αυθεντική φωνή του συγκροτήματος, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη χρυσή εποχή των Gipsy Kings και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού τους ήχου. Με την εμβληματική του ερμηνεία, φέρνει στο κυπριακό κοινό την εμπειρία των Gipsy Kings όπως τη γνώρισε και την αγάπησε εδώ και δεκαετίες.

Το κοινό θα παρασυρθεί σε ένα ξέφρενο μουσικό ταξίδι με διαχρονικές επιτυχίες όπως τα “Bamboleo”, “Volare”, “La Dona” και πολλά ακόμη τραγούδια που σημάδεψαν τη διεθνή μουσική σκηνή. Ο μοναδικός συνδυασμός φλαμένκο, ρούμπας και λάτιν στοιχείων παραμένει το σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος και συνεχίζει να ξεσηκώνει γενιές σε όλο τον κόσμο.

Η συναυλία αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το κυπριακό κοινό να ζήσει από κοντά την αυθεντική ενέργεια των Gipsy Kings, σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή κάτω από τον κυπριακό ουρανό.Το καλοκαίρι του 2026 αποκτά ρυθμό, πάθος και λάτιν παλμό — και η Κύπρος ετοιμάζεται να χορέψει στους ήχους μιας θρυλικής μπάντας.

19 Ιουλίου 2026, Δημοτικό Θέατρο Κήπου «Μάριος Τόκας», Λεμεσός. Εισιτήρια από €49

Διαθέσιμα από Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, 10:00 π.μ., αποκλειστικά μέσω SoldOut Tickets

Πηγή: checkincyprus