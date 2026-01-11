Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η ΚΔ αποτελεί μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος, όπως αποτελούν όλοι αυτοί που ενοχλούνται από τις κινήσεις της χώρας μας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Μακαριότατε,

Τιμημένοι αγωνιστές,

Σεβαστοί συγγενείς πεσόντων και αγνοουμένων,

Είναι με αισθήματα ευγνωμοσύνης, αλλά πρωτίστως εθνικής περηφάνιας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, 62 χρόνια μετά, για να αποδώσουμε την οφειλόμενη τιμή σε εθελοντές αγωνιστές της νομιμότητας, που έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την τουρκοανταρσία την περίοδο 1963-1964 και να υπερασπιστούν ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε μέχρι σήμερα, την Κυπριακή Δημοκρατία. Να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία στα πρώτα νηπιακά της χρόνια όταν η Τουρκία επίσημα επιχειρούσε να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς της για υπονόμευση του ανεξάρτητου και κυρίαρχου κυπριακού κράτους και να προωθήσει τους διχοτομικούς της σχεδιασμούς.

Φυσικό ανάχωμα σε αυτούς τους σχεδιασμούς δημιούργησαν όλοι οι αγωνιστές, όλοι εσείς, που τιμούμε σήμερα οι οποίοι στοιχήθηκαν δίπλα από την Αστυνομία και τις άλλες νόμιμες δυνάμεις του κράτους για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Όλοι αυτοί οι αγωνιστές, κυρίως, ανώνυμοι πολίτες που αριθμούσαν περίπου 12 χιλιάδες άτομα ανά το παγκύπριο, που συγκρότησαν ομάδες, λόχους και τάγματα, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν τα χώματα της πατρίδας μας.

Στις μάχες που δόθηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά το απαράμιλλο θάρρος και ο ηρωισμός του λαού μας, όπως αποτυπώθηκε δέκα χρόνια νωρίτερα με τον ανεπανάληπτο Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ.

Όλοι αυτοί, όλοι εσείς, χωρίς δεύτερη σκέψη, θέσατε τον εαυτό σας στη διάθεση του νόμιμου κράτους και ταχθήκατε απέναντι στην τουρκική επιβουλή για να ανακόψετε την υπονόμευση της νομιμότητας και να ματαιώσετε τους διχοτομικούς σχεδιασμούς που σχεδιάστηκαν το 1956.

Η ιστορική επιβεβαίωση των διχοτομικών σχεδιασμών της Τουρκίας προκύπτει από την αλληλουχία των γεγονότων, αφού δέκα χρόνια μετά την τουρκοανταρσία, ακολούθησε η βάρβαρη τουρκική εισβολή και κατοχή 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας που, δυστυχώς, συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Μια απαράδεκτη και μη βιώσιμη κατάσταση πραγμάτων που δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας, δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον τούτης της χώρας και γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή εργαζόμαστε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, συγκεκριμένου σχεδιασμού, για να αποκαταστήσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Θέλω να αξιοποιήσω και τη σημερινή ευκαιρία, ενώπιον όλων εσάς που ο δικός σας αγώνας μάς επιτρέπει εμάς σήμερα να μιλάμε για την Κυπριακή Δημοκρατία, για να επαναλάβω την απόλυτή μας προσήλωση στον αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Την ίδια στιγμή, όμως, παράλληλα με τις προσπάθειες για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας που αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα μας, εργαζόμαστε για ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, και όταν λέω όλων εννοώ και στο εσωτερικό κλαι στο εξωτερικό.

Στο εσωτερικό, ασταμάτητη είναι η προσπάθειά μας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, να αλλάξουμε, να εκσυγχρονίσουμε το κράτους του 1960, να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό, να ενισχύσουμε ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας, να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες.

Σε διεθνές επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία περήφανα από την 1η Ιανουαρίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει- αυτό μπορεί να ενοχλεί κάποιους- με πράξεις και όχι με λόγια, ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, η χώρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, αποτελεί κόμβο σταθερότητας, διαμετακομιστικό σταθμό ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και φάρο που φωτίζει τη ρότα της ειρήνης και της συνεργασίας. Πάντα, ως μέρος της λύσης, και ποτέ ως μέρος του προβλήματος, όπως όλοι αυτοί που ενοχλούνται από τις ενέργειες και τις κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τιμώντας σήμερα τους εθελοντές αγωνιστές που υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1963-‘64, τιμούμε ως ελάχιστη οφειλή, τους πρώτους ήρωες και τους πρώτους πεσόντες της πολυκύμαντης σύγχρονης Ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που πρόσφεραν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν. Την ίδια στιγμή, σήμερα, εκτός από τους πεσόντες, τιμούμε και μετά θάνατον όσους έφυγαν από τη ζωή, καθώς και όσους κατέστησαν ανάπηροι ή συμμετείχαν εθελοντικά υπέρ της νομιμότητας εκείνες τις δύσκολες μέρες της τουρκοανταρσίας.

Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Εθελοντών Αγωνιστών 1963-‘64 και φυσικά τον Στρατηγό, για τη σημερινή εκδήλωση, εκφράζοντας την ίδια στιγμή την ελπίδα και τη βεβαιότητα αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί για να γίνει εφικτός ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων των εθελοντών, περίπου 12 χιλιάδων συμπολιτών μας, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αυτό το οφειλόμενο χρέος, της συμβολικής αλλά σημαντικής αναγνώρισης της προσφοράς ενός εκάστου από την πολιτεία και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το οφείλουμε σε όσους αγωνίστηκαν για να υπάρχουμε σήμερα εμείς, για να διαφυλάξουν τη νομιμότητα, την ειρήνη, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Η ευγνωμοσύνη μας θα συνοδεύει για πάντα τη μνήμη όλων αυτών των αγωνιστών, όλων αυτών των αγνών και άδολων πατριωτών, για τους οποίους δικαιωματικά ως Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυπριακός λαός, είμαστε περήφανοι.»