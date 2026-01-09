Σέρρες: Στη φυλακή ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Έφυγε από την πίσω πλευρά του δικαστηρίου

Αμέσως μετά την απόφαση ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί φίλοι, μαζί με την αδερφή του θύματος, ζητώντας δικαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στο θύμα, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.

Η ατιμωρησία των ανηλίκων από τα δικαστήρια ευθύνεται σημαντικά για την γιγάντωση της νεανικής βίας και της νεανικής παραβατικότητας ακόμα και της εγκληματικότητας. Εκτός από τις αυτονόητες προϋποθέσεις της οικογένειας και του σχολείου, η αυστηρή τιμωρία των ανηλίκων για αξιόποινες πράξεις, θα αποτρέψει πολλούς στο μέλλον, ώστε να μιμηθούν τους συνομηλίκους τους, που είναι ήδη στη φυλακή.

Πηγή: ethnos.gr