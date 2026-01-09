Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στη φυλακή ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο - Έφυγε από την πίσω πλευρά του δικαστηρίου

 09.01.2026 - 19:10
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον φονικό ξυλοδαρμό του 17χρονου, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αμέσως μετά την απόφαση ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί φίλοι, μαζί με την αδερφή του θύματος, ζητώντας δικαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι προανακριτικά, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στο θύμα, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.

Η ατιμωρησία των ανηλίκων από τα δικαστήρια ευθύνεται σημαντικά για την γιγάντωση της νεανικής βίας και της νεανικής παραβατικότητας ακόμα και της εγκληματικότητας. Εκτός από τις αυτονόητες προϋποθέσεις της οικογένειας και του σχολείου, η αυστηρή τιμωρία των ανηλίκων για αξιόποινες πράξεις, θα αποτρέψει πολλούς στο μέλλον, ώστε να μιμηθούν τους συνομηλίκους τους, που είναι ήδη στη φυλακή.

Πηγή: ethnos.gr

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

