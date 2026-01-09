Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Καταζητούνται δύο πρόσωπα για απαίτηση χρημάτων με απειλές - Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 19:13
Προσοχή: Καταζητούνται δύο πρόσωπα για απαίτηση χρημάτων με απειλές - Δείτε φωτογραφίες

 

Καταζητούνται οι 1. AMIN ALSHEMALI, 28 ετών, από τη Συρία και ο 2. SAID ALSHAMALI, 24 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απειλής βιαιοπραγίας και απαίτησης χρημάτων με απειλές, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουνίου – Νοεμβρίου, 2025, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον αριθμό 25-805057 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

