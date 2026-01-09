Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineOpenAI: Λανσάρει την ChatGPT Health και φέρνει επανάσταση στην υγεία – Τι θα μπορεί να κάνει - Ανησυχίες για την ιδιωτικότητα
LIKE ONLINE

OpenAI: Λανσάρει την ChatGPT Health και φέρνει επανάσταση στην υγεία – Τι θα μπορεί να κάνει - Ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

 09.01.2026 - 19:39
OpenAI: Λανσάρει την ChatGPT Health και φέρνει επανάσταση στην υγεία – Τι θα μπορεί να κάνει - Ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Η OpenAI λάνσαρε στις ΗΠΑ μια νέα λειτουργία του ChatGPT που μπορεί να αναλύει ιατρικά αρχεία χρηστών για να παρέχει πιο εξατομικευμένες απαντήσεις, όμως οι ακτιβιστές προειδοποιούν για κινδύνους στην ιδιωτικότητα.

Η εταιρεία ζητά από τους χρήστες να μοιράζονται τα ιατρικά τους στοιχεία μαζί με δεδομένα από εφαρμογές όπως το MyFitnessPal, τα οποία θα αναλύονται για να παρέχονται προσωποποιημένες συμβουλές.

Η OpenAI δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο ChatGPT Health θα αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες και δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των εργαλείων AI της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία.

Ο Άντριου Κρόφορντ, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Center for Democracy and Technology, τόνισε ότι είναι “απολύτως κρίσιμο” να διατηρούνται ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των ιατρικών πληροφοριών των χρηστών.

Δεν είναι σαφές αν ή πότε η λειτουργία θα διατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα νέα εργαλεία AI για την υγεία υπόσχονται να ενδυναμώσουν τους ασθενείς και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα υγείας, αλλά τα δεδομένα υγείας είναι από τα πιο ευαίσθητα και πρέπει να προστατεύονται», δήλωσε.

Η OpenAI υπολογίζει ότι περισσότερα από 230 εκατομμύρια άτομα ρωτούν το chatbot της για θέματα υγείας και ευεξίας κάθε εβδομάδα. Σε ανάρτησή της, η εταιρεία αναφέρει ότι το ChatGPT Health διαθέτει “βελτιωμένη προστασία της ιδιωτικότητας για ευαίσθητα δεδομένα”.

Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται δεδομένα από εφαρμογές όπως Apple Health, Peloton και MyFitnessPal, καθώς και τα ιατρικά τους αρχεία, προκειμένου να λαμβάνουν πιο ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους για την υγεία.

Η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι η λειτουργία είναι σχεδιασμένη να “υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική φροντίδα”.

Ο Μαξ Σινκλέρ, CEO της πλατφόρμας AI marketing Azoma, χαρακτήρισε την κυκλοφορία του ChatGPT Health ως «ορόσημο», ικανό να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι λαμβάνουν ιατρικές πληροφορίες και επηρεάζουν τις καταναλωτικές τους επιλογές.

Η λειτουργία θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε μια μικρή ομάδα πρώιμων χρηστών, με λίστα αναμονής για ενδιαφερόμενους, και δεν έχει ακόμη διατεθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και ΕΟΧ, όπου ισχύουν αυστηροί κανονισμοί για τα δεδομένα.

Στις ΗΠΑ, όμως, η έναρξη σημαίνει ότι ορισμένες εταιρείες χωρίς περιορισμούς ιδιωτικότητας «θα συλλέγουν, μοιράζονται και χρησιμοποιούν δεδομένα υγείας», προειδοποιεί ο Κρόφορντ.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Καταζητούνται δύο πρόσωπα για απαίτηση χρημάτων με απειλές - Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 19:13
Επόμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 19:54
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 19:54
Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

Αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο: Συνεργασίες σε τεχνολογία, καινοτομία και εκπαίδευση μετά τις επαφές ΠτΔ στις ΗΠΑ

  •  09.01.2026 - 16:56
Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

  •  09.01.2026 - 17:50
Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Λίγο απ’ όλα – Βροχές, χιόνι, ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες με χαλάζι – Έρχεται νέα πτώση της θερμοκρασίας

  •  09.01.2026 - 17:20
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:25
Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

  •  09.01.2026 - 18:50
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  •  09.01.2026 - 18:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα