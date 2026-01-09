OpenAI: Λανσάρει την ChatGPT Health και φέρνει επανάσταση στην υγεία – Τι θα μπορεί να κάνει - Ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

Η εταιρεία ζητά από τους χρήστες να μοιράζονται τα ιατρικά τους στοιχεία μαζί με δεδομένα από εφαρμογές όπως το MyFitnessPal, τα οποία θα αναλύονται για να παρέχονται προσωποποιημένες συμβουλές.

Η OpenAI δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο ChatGPT Health θα αποθηκεύονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες και δεν θα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των εργαλείων AI της, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν προορίζεται για διάγνωση ή θεραπεία.

Ο Άντριου Κρόφορντ, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Center for Democracy and Technology, τόνισε ότι είναι “απολύτως κρίσιμο” να διατηρούνται ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των ιατρικών πληροφοριών των χρηστών.

Δεν είναι σαφές αν ή πότε η λειτουργία θα διατεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Τα νέα εργαλεία AI για την υγεία υπόσχονται να ενδυναμώσουν τους ασθενείς και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα υγείας, αλλά τα δεδομένα υγείας είναι από τα πιο ευαίσθητα και πρέπει να προστατεύονται», δήλωσε.

Η OpenAI υπολογίζει ότι περισσότερα από 230 εκατομμύρια άτομα ρωτούν το chatbot της για θέματα υγείας και ευεξίας κάθε εβδομάδα. Σε ανάρτησή της, η εταιρεία αναφέρει ότι το ChatGPT Health διαθέτει “βελτιωμένη προστασία της ιδιωτικότητας για ευαίσθητα δεδομένα”.

Οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται δεδομένα από εφαρμογές όπως Apple Health, Peloton και MyFitnessPal, καθώς και τα ιατρικά τους αρχεία, προκειμένου να λαμβάνουν πιο ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις τους για την υγεία.

Η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι η λειτουργία είναι σχεδιασμένη να “υποστηρίζει, όχι να αντικαθιστά, την ιατρική φροντίδα”.

Ο Μαξ Σινκλέρ, CEO της πλατφόρμας AI marketing Azoma, χαρακτήρισε την κυκλοφορία του ChatGPT Health ως «ορόσημο», ικανό να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι λαμβάνουν ιατρικές πληροφορίες και επηρεάζουν τις καταναλωτικές τους επιλογές.

Η λειτουργία θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε μια μικρή ομάδα πρώιμων χρηστών, με λίστα αναμονής για ενδιαφερόμενους, και δεν έχει ακόμη διατεθεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία και ΕΟΧ, όπου ισχύουν αυστηροί κανονισμοί για τα δεδομένα.

Στις ΗΠΑ, όμως, η έναρξη σημαίνει ότι ορισμένες εταιρείες χωρίς περιορισμούς ιδιωτικότητας «θα συλλέγουν, μοιράζονται και χρησιμοποιούν δεδομένα υγείας», προειδοποιεί ο Κρόφορντ.

