Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 19:54
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Την αίτηση για ίδρυση του κόμματός του, Άμεση Δημοκρατία, κατέθεσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής, Φειδίας Παναγιώτου.

Όπως αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, μαζί με την αίτηση υπέβαλε το καταστατικό του κόμματος, που όπως αναφέρει ο ίδιος είναι πολλές σελίδες, και πλήρωσε το ποσό των 2 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Μενέλαο Βασιλείου θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας μέχρι να εξεταστεί η αίτηση. Πρόσθεσε ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν 25 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική.

Δείτε το βίντεο

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Fidias Cyprus (@fidiascyprus)

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

OpenAI: Λανσάρει την ChatGPT Health και φέρνει επανάσταση στην υγεία – Τι θα μπορεί να κάνει - Ανησυχίες για την ιδιωτικότητα

 09.01.2026 - 19:39
Επόμενο άρθρο

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

 09.01.2026 - 20:11
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

  •  09.01.2026 - 20:11
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 19:54
Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

  •  09.01.2026 - 17:50
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:25
Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

  •  09.01.2026 - 18:50
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  •  09.01.2026 - 18:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα