Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Όπως αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, μαζί με την αίτηση υπέβαλε το καταστατικό του κόμματος, που όπως αναφέρει ο ίδιος είναι πολλές σελίδες, και πλήρωσε το ποσό των 2 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Μενέλαο Βασιλείου θα χρειαστεί περίπου ένας μήνας μέχρι να εξεταστεί η αίτηση. Πρόσθεσε ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν 25 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα ως ιστορική.

Δείτε το βίντεο