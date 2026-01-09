Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

 09.01.2026 - 20:11
Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

«Υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση», τονίζει η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, αναφερόμενη στο επίμαχο βίντεο με τις μίζες, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και ζητώντας άμεσες πολιτικές αποφάσεις και θεσμικές παρεμβάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Αυτούσιο το κείμενο της ανάρτησης:

Αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση.

Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία πειστική απάντηση και με ενοχλεί η υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας, μα κυρίως η μη αντίληψη της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που συντελείται για τη χώρα μας.

Ανέμενα όπως είπα χθες το αυτονόητο από την κυβέρνηση, κυρίως άμεσες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις:

ανάληψη ευθύνης

άμεση δρομολόγηση ερευνητικών διαδικασιών

πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση εισφορών αναφορικά με το Ταμείο του Φορέα, και δραστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας του.

Αν δεν υπάρξουν τολμηρές αποφάσεις και θεσμική αντιμετώπιση ως επιβάλλεται, ο διασυρμός θα συνεχίζεται και η Κύπρος μας θα εκτίθεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Φύσηξε» προβλήματα: Έπεσαν δέντρα και πέργολες – Προκλήθηκαν σπυνθήρες σε σύρματα της ΑΗΚ
«Ο γάρος της ημέρας»: «Έκλεισε» έξοδο υπόγειου πάρκινγκ κινηματογράφου – Δείτε φωτογραφίες
Ουράνιο τόξο «σκέπασε» τη Λευκωσία σκορπώντας δέος από την μαγεία της φύσης – Δείτε φωτογραφίες
Απώλεια βάρους: Μετά τις ενέσεις τα κιλά επιστρέφουν τάχιστα - Τρεις επιστήμονες εξηγούν
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες
Χωρίς ταξί την Τρίτη η Λάρνακα – Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

 09.01.2026 - 19:54
Επόμενο άρθρο

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

 09.01.2026 - 20:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό μου να τα καταθέσει αμέσως στις αρμόδιες Αρχές του κράτους, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ επεσήμανε πως οι ξένες εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο για να επενδύσουν πρέπει να προσφέρουν και κοινωνικά, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, για το κράτος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρώτη τοποθέτηση για το επίμαχο βίντεο - «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς»

  •  09.01.2026 - 16:36
Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

Αννίτα Δημητρίου: Έντονη κριτική στην Κυβέρνηση - «Υπάρχει θυμός, μα κυρίως απογοήτευση» για το επίμαχο βίντεο με τις μίζες

  •  09.01.2026 - 20:11
Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

Φειδίας Παναγιώτου: «Ιστορική μέρα» - Κατέθεσε την αίτηση για ίδρυση της Άμεσης Δημοκρατίας – Δείτε βίντεο

  •  09.01.2026 - 19:54
Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

Στο Αρχηγείο της Αστυνομίας μετέβη ο Λακκοτρύπης – Καταθέτει στοιχεία για το βίντεο και τους μαϊμού επενδυτές

  •  09.01.2026 - 17:50
Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

Άστο φιλενάδα, δεν το σώζεις

  •  09.01.2026 - 20:10
Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

Προσοχή - Μην τα χρησιμοποιήσετε: Αποσύρονται προφυλακτικά από την κυπριακή αγορά - Δείτε φωτογραφίες

  •  09.01.2026 - 16:25
Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

Εταιρεία έπεσε θύμα απάτης – Έχασε 35 χιλ. ευρώ – Ενώπιον δικαστηρίου δύο νεαροί

  •  09.01.2026 - 18:50
Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δύο γειτονικά χωριά, δύο διαφορετικά φεστιβάλ για το ίδιο φρούτο, με τον ίδιο καλλιτέχνη στο πρόγραμμα - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

  •  09.01.2026 - 18:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα